Notifican sobre juicio político al priísta Carlos Arturo Noriega García

Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- La secretaría general del Congreso del Estado y su Dirección Jurídica notificaron este medio al diputado priista Carlos Arturo Noriega García “la instauración de un juicio político” en su contra “por el desfalco financiero de la administración que encabezó el ex gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, en la que fungió como secretario de Finanzas”.



La notificación se realizó este medio día, sin que se haya informado oficialmente más sobre el tema en el Congreso del Estado.



Carmen Virgen Quiles, presentó la notificación que existe en contra del ex funcionario estatal y actual legislador local Carlos Arturo Noriega García.



Dicha notificación a Noriega García se realiza “respetando el debido proceso”.



Es de mencionar que en mayo pasado un Juez de Distrito concedió al ex secretario de Planeación y Finanzas del gobierno del estado en el periodo 2016-2021 Carlos Arturo Noriega García un amparo respecto al juicio político que se le lleva en la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado de Colima.



En este sentido, la Comisión de Responsabilidades resaltó en su momento que esta determinación en ningún momento detiene el trabajo de esta comisión para seguir el proceso de juicio político, únicamente no podrá resolver o dictaminar lo conducente hasta que se emita el amparo definitivo.



Abundó que, si bien no hay un plazo determinado para resolver los juicios políticos, los integrantes de la Comisión de Responsabilidades continuarán sesionando de manera constante a fin de poder resolver todos los expedientes con los que se cuentan.