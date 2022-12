Notifican a Nacho Peralta ‘por edicto’ sobre Juicio Político

*Una vez que no ha podido ser localizado en el Estado. *Peralta tiene 30 días para responder a las denuncias.

Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS

Colima.- Tal y como se tenía previsto, la Comisión de Responsabilidades de la Sexagésima Legislatura Local procedió a «notificar por edicto» al ex gobernador José Ignacio Peralta Sánchez sobre el inicio de dos Juicios Políticos en su contra.

Es de señalar que los abogados del Congreso no había podido notificar al ex mandatario estatal sobre dos expedientes de Juicio Político en su contra una vez que en los domicilios que tenía registrados Nacho Peralta no había sido localizado.

Ante ello, la Comisión de Responsabilidades de la Sexagésima Legislatura del Estado determinó realizar el emplazamiento al ex mandatario estatal mediante edicto, el cual deberá publicarse por dos veces consecutivas en la página web del Congreso del estado, la Gaceta Parlamentaria, el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, y un periódico de mayor circulación en el estado de Colima.

De acuerdo a las publicaciones de los edictos que aparecen en la Gaceta Parlamentaria de la Sexagésima Legislatura, los juicios políticos que se le instauraron, fueron interpuestos por las ex diputadas Claudia Aguirre Luna y Aracely García Muro.

A través de este medio (edicto) se le comunica al ex Gobernador Peralta Sánchez que tiene un término de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la última publicación de los Edictos ordenados, para presentarse ante esta Comisión de Responsabilidades de la Legislatura, a rendir su informe, en el que conteste a las denuncias presentada en su contra y exprese lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que estime necesarias, quedando a su disposición las copias certificadas del auto admisorio de las denuncias de juicio político, del escrito de denuncia y de las pruebas aportadas por las denunciantes en la Secretaría de este Congreso del Estado de Colima.