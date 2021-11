No más malos gobiernos, indolentes, insensibles, corruptos y alejados de la gente, promete Indira

*Rinde protesta como Gobernadora Constitucional del Estado. *Demanda de sus colaboradores. *Colima tendrá un Gobierno para el pueblo. *No habrá “persecución ni la utilización del pasado para evadir nuestras responsabilidades hacia el presente y el futuro. *Convoca a los partidos políticos a dejar de lado intereses personales, políticos o partidistas para priorizar el amor por la entidad y actuar con responsabilidad en beneficio de los colimenses.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- “Colima tendrá un Gobierno del Pueblo y para el Pueblo”, afirmó Indira Vizcaíno Silva, al rendir protesta como Gobernadora Constitucional del Estado de Colima para el Periodo 2021-2027, quien destacó que “no habrá más malos Gobiernos, indolentes, insensibles, corruptos y alejados de la gente”.

Al dirigir un mensaje a la clase política y pueblo de Colima, la nueva mandataria estatal acotó que “Colima no aguanta, Colima no merece y Colima no va a tener un sexenio más de malos gobiernos, indolentes, insensibles, corruptos y alejados de la gente”.

Afirmó ante el Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina y representante del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de 6 Gobernadores estatales, 6 Senadores de la República y 7 diputados federales, que recibe “un gobierno quebrado, una institución descuidada y una sociedad ofendida y vulnerada”, pero también la oportunidad que brinda la confianza de la gente, la cual, aseveró, “deberá convertirse en inmediato en arduo trabajo que se traduzca en bienestar para las y los colimenses.

Celebró que se marca el fin de una era política para la entidad y con ello, “que termina en Colima es esa manera hipócrita y corrupta de gobernar en la que se llenaban la boca de discursos sobre el pueblo, pero en sus acciones la decisiones las tomaban sólo unos cuantos y pensando siempre en beneficiarse a sí mismos”.

Indira Vizcaíno aseveró que revisará el pasado para castigar cualquier irregularidad, pero no habrá “persecución ni la utilización del pasado para evadir nuestras responsabilidades hacia el presente y el futuro”.

La mandataria estatal hizo un llamado “a las fuerzas políticas del estado para dejar de lado intereses personales, políticos o partidistas para priorizar el amor por la entidad y actuar con responsabilidad en beneficio de los colimenses”.

Agregó que “todo lo anterior lo puedo sintetizar en tres compromisos muy sencillos pero igualmente profundos: entregaremos una mejor, una mucho mejor Colima que la que hoy recibimos; con honestidad construiremos los cimientos y trazaremos la ruta para que nuestra tierra alcance su máximo potencial, y en este camino cada paso lo daremos juntas y juntos”, puntualizó.

En su discurso, Indira Vizcaíno dijo que en comparación con la mayoría de los ex gobernadoras y gobernadores de país, «soy una persona joven con buenos cimientos, en lo personal y en lo político he tenido un buen ejemplo en mi casa, tanto en la sencillez de mi madre, como en la bondad y honradez de mi padre, los amo».

La mandataria estatal resaltó que su gobierno tendrá como objetivo atender las causa de la desigualdad, combatir la corrupción y hacer un gobierno austero que genere bienestar.

A sus hijos les dijo que pasará menos tiempo con ellos, ya que como todas las mujeres que trabajan en el país, Vizcaíno Silva señaló que «desde lo más profundo de mi alma les digo que lo hago por ustedes por las niñas y niños que merecen un mejor Colima, los amo».

Al evento, asistieron, como invitados especiales el Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, en representación del ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Bernardo Alfredo Salazar Santana.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora constitucional de Tlaxcala; Víctor Manuel Castro, gobernador de Baja California Sur; Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit; Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán.

Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz; Lázaro Cárdenas Batel, jefe de asesores del presidente de México.

Las y los senadores: Ricardo Monreal Ávila, Napoleón Gómez Urrutia, Alejandro Peña, Gabriela Benavides, Gabriel García Hernández, Joel Padilla.

Los y las diputadas federales: Hirepan Maya, Yeidckol Polevnsky, Carmen Zuñiga, Julia Jiménez, Bruno Blancas, Reina Celeste, Riult Rivera.