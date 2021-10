No hay intención del gobierno de Peralta de vender el patrimonio estatal

*El Secretario de Administración y Gestión Pública asume el compromiso de no firmar ningún documento que pudiera afectar el patrimonio estatal en lo que resta de la actual administración estatal.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El gobierno del Estado no tiene ninguna intención de vender o deshacerse del patrimonio estatal, llámasela predios, casas o terrenos, tal y como lo han manifestado algunos miembros del gobierno de transición de Indira Vizcaíno Silva.

El secretario de Administración y Gestión Pública, Eduardo Rosales Ochoa, respondió a diversas interrogantes que plantearon los diputados locales al comparecer ante el pleno del Congreso local como parte de la glosa del último informe de gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez.

El funcionario estatal ratificó así a lo señalado por Integrantes de la Comisión Ciudadana para la Planeación y el Desarrollo de la Calzada Galván, quienes a través de un documento habían rechazaron la presunta venta de las instalaciones de la ex Zona Militar, que habría denunciado la gobernadora electa de Colima, Indira Vizcaíno.

En días pasados, la próxima titular del Ejecutivo Vizcaíno Silva, dio a conocer que el actual gobierno que encabeza José Ignacio Peralta Sánchez, buscaba vender los terrenos ubicados en la Calzada Galván.

En el documento los firmantes expusieron que las asociaciones y quienes en su momento formaron parte de la Comisión Ciudadana, cuyo objetivo fue determinar el uso futuro que se le dará al predio de la antigua Zona Militar, “rechazan categóricamente cualquier intento de vender, rentar, enajenar o concesionar el terreno de la Antigua Zona Militar o alguna fracción del mismo”.

Rosales Ochoa señaló, en este sentido, que es prácticamente imposible que la administración venda algún inmueble de los que se han mencionado en los medios de comunicación, como la ex zona militar, en los días que restan pues hay varios pasos a seguir como el que el comité respectivo sesione, lo cual no ha sucedido y de suceder e impulsarse este tema, señaló, no será un punto que él promueva.

El secretario de Administración y Gestión Pública, se comprometió a no firmar, en lo que resta de la administración estatal, ningún documento que afecte el patrimonio estatal.

“Sin ningún problema me comprometo a no firmar nada que afecte el patrimonio de los colimenses, no solo de la ex zona militar, sino nada que afecte el patrimonio de los colimenses”

También manifestó que recibió una dependencia ordenada en sus procesos internos, con un avance importante en la gestión gubernamental en los asuntos que a le competen, además de afirmar que la dependencia a su cargo ha gestionado ante las instancias correspondientes el pago de nóminas, procurando privilegiar las áreas más sensibles como la seguridad pública, sin dejar de lado el resto.

Sobre el personal despedido expresó que es personal que no se recontrato, por lo que no hubo como tal un despido, sino que se concluyó un contrato.

Ahondó que en cuanto al personal de confianza, el que estos salgan de la administración es un ciclo natural, pues no hay nada que por ley le obligue al gobierno a conservarlos al cierre de la administración.

También dijo que en las basificaciones dijo que los puestos no son de nueva creación, que los trabajadores tenían más de 6 meses dentro del servicio público, que tenían asignación presupuestada y con expediente debidamente conformado, concluyó.