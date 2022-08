No hay dinero para patronatos ‘pero sí para aviadores’, dice Roberto Verduzco

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El regidor de Movimiento Ciudadano Roberto Verduzco Espinoza dijo que sería lamentable que en caso de comprobarse la denuncia que hizo su compañera Laura Montes, el ayuntamiento esté regateando recursos para los patronatos cuando se habla de 1 millón de pesos erogados del municipio para las tres personas que se mencionan, “es un tema delicado, hay muchas dudas y la población ya está harta de la corrupción, la cantidad de la que se habla y que se cree se están desviando, no es poca. Con los patronatos se les regatearon 200 mil pesos”.

Roberto Verduzco exhortó a los demás regidores del ayuntamiento para que unan y pidan transparentar la denuncia que hizo la regidora Laura Montes en torno a posibles “aviadores”, ya que aseguró “en ese tema nos debemos de olvidar los colores, no es de un partido, el llamado es a los regidores de todas las fracciones a que se sumen cuando hay señalamiento así, que se transparente todo como debe ser, están ahí por el pueblo”.

Dijo que las pruebas que se han visto sí parecen acreditar un ilícito en el que el presidente dice no saber nada, “habrá que ver quien autorizó, y si las personas que están cobrando, realmente están cobrando ellos o no, hay una entidad financiera que podrá proporcionar la información a ver quien hace uso de esos recursos”.

En cuanto a la regidora Laura Montes calificó como valiente su actuar, desde la denuncia y la presentación de pruebas, y el apoyo de su fracción, sin embargo también destacó que espera no se politice el tema. “Yo respaldo la legalidad y la denuncia estuvo bien, pediría que no se haga político porque es un tema de corrupción y netamente ciudadano, ojala mis compañeros regidores apoyen la transparencia porque el contralor fue poco claro en la información, cuando tiene obligación de informar y no coartar la libertad de expresión como se hizo en la rueda de prensa que dio”.