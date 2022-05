No descartan diputados ‘confrontación’ entre taxistas y mototaxistas, este viernes

*Pese a que está anunciada una Mega manifestación de concesionarios y choferes de taxi, el Foro Parlamento Abierto de reforma a la Ley de Movilidad con moto taxistas “no se suspenderá”.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Pese a que existe “el aviso” de una mega manifestación de concesionarios y choferes de taxi de diversas organizaciones en el Estado para este viernes ante el Congreso Local, el Foro Parlamento Abierto de Reforma a la Ley de Movilidad del Estado con la participación de moto taxistas “no se suspenderá y va”, ello pese a que “no se descarta una confrontación entre las partes (concesionarios y choferes de taxi, y moto taxistas)”.

El presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado, David Grajales Pérez, admitió que “una posible confrontación” entre las partes “no está descartada”, para lo cual el Congreso del Estado y la Comisión mencionada “tomarán medidas de contención” para evitar esa confrontación” que pudiera generar, incluso roses, choques o violencia.

Expresó que “las medidas de contención” son básicamente “el diálogo”.

Este viernes, la Comisión de Movilidad del Congreso Local celebrará la tercera reunión del el Foro Parlamento Abierto de Reforma a la Ley de Movilidad del Estado con la participación de propietarios de mototaxis que aún circulan “ilegalmente” en el territorio estatal, una vez que en las anteriores mesas de trabajo de estos Foros se había escuchado los posicionamiento sobre el tema a los concesionarios y choferes de taxi.

David Grajales, diputado del PVEM y presidente de la Comisión mencionada, señaló que en el Parlamento Abierto se ha dado voz a todos los involucrados en el tema de movilidad, principalmente concesionarios y choferes de taxi, por lo que en esta ocasión corresponderá a los moto taxistas ser escuchados. “Ellos tendrá su Foro y oportunidad”.

Afirmó que reunir en un solo lugar a las partes “pudiera generar confrontaciones”, pero indicó que se está dialogando con ellos “para no llegar a esos grados” e informó que se buscarán los mecanismos para evitarlo. “Si le tememos a que ello ocurra (la confrontación), pues todo puede suceder en el ánimo y en el acelere de algunos. Vamos a estar preparados para poder contener la presión social de los taxistas, que en este caso serán quienes se habrán de manifestar”.

Es de mencionar que diversas organizaciones de concesionarios y choferes de taxi del Estado, agrupados en el denominado Frente Común de Transportistas Unidos del Estado de Colima, están convocando a través de las redes sociales a “una mega manifestación” para este viernes a partir de las 10 de la mañana, para protestar por la pretensión del Congreso del Estado de incluir y legalizar la operación de Mototaxis en la Ley de Movilidad del Estado.

A esta “maga manifestación”, según los convocantes, asistirán concesionarios y choferes de taxi de todos los municipios del Estado.

Pese a ello, el diputado verde ecologista insistió en se buscará que este viernes, entre “las medidas de contención para evitar confrontaciones, se agote el dialogo”, para “no llegar a extremos, que no se vayan a calentar los ánimos y poder tener todo en armonía.

“Esperemos que tengamos, todos, la madurez para poder aterrizar estos temas para beneficios de todos, y más que nada para tener seguridad para todos: diputados, concesionarios, choferes de taxi y moto taxistas, así como de los invitados que vayan a estar presentes en el Foro”.

Sin embargo, el diputado David Grajales reiteró que: “no me gustaría que hubiera alguna confrontación, eso sería lo deseable. Pero todo puede suceder cuando uno se prende. No me gustaría y por consiguiente invito a todas las partes que estarán aquí este viernes, lo hagan con civilidad, respeto, en armonía, para que se lleve bien este Foro”, acotó.

LEY EN ANÁLISIS

Sobre la presunción de que las reformas a la Ley de Movilidad “ya se encuentran consensuadas y listas para ser aprobadas en el Congreso del Estado”, el legislador del PVEM desmintió esa versión, señalando que los Foros son precisamente para conocer los puntos de vista de todos los involucrados en el tema, incluso de la sociedad civil que podrían estar presentes este viernes en el Congreso del Estado en apoyo de unos u de otros.

Afirmó que “aún no se dictaminará este viernes sobre las reformas a la Ley de Movilidad” y señaló que la Comisión que preside se encuentra en este proceso de escuchar a todas las partes. “No vamos a dictaminar aún. No le hemos madrugado a nadie”.

Insistió en que la Ley “si se está preparando, pero es en base a los Foros que se tienen. No estamos simulando”.

Sobre la participación de la Senadora del PVEM Gabriela Benavides Cobos, que se ha pronunciado a favor de la operación de mototaxis, el diputado de ese instituto político destacó que la legisladora federal lo que ha hecho es poner en la mesa del diálogo las reformas federales a la Ley de Movilidad. “No recibimos línea”, dijo.

Reconoció que en lo personal “no he leído ni revisado a fondo la Ley Federal en la materia”, concluyó.