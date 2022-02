Neoliberalismo, 4T, cáncer y Covid-19, temas que aborda Indira en Ceremonia de la Constitución; omite la seguridad

*Omite pronunciarse sobre las balaceras, muertes y pancartas ocurridas esta madrugada.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Gobernadora del Estado Indira Vizcaíno Silva encabezó este martes la Ceremonia Conmemorativa al Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de la República Mexicana, en la que habló sobre las reformas constitucionales que ha propuesto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su gestión, pero principalmente de aquellas que pretenden devolver al Estado el rectoría sobre la generación y distribución de energía eléctrica.

También habló sobre cómo el Neoliberalismo realizó reformas Constitucionales y la labor de la 4T para dar marcha atrás a las mismas.

La mandataria habló sobre el mes de la Lucha Contra el Cáncer, y sobre la necesidad de que toda la población se vacune contra el Covid-19.

Sin embargo, ante representantes de los Poderes legislativo y Judicial, así como trabajadores sindicalizados, la Mandataria omitió hablar sobre los hechos de violencia que se suscitaron la madrugada de este martes y el pasado lunes en diversos puntos de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, donde hubo balaceras a casa habitación y asesinatos.

La mandataria no ofreció ningún posicionamiento sobre el particular, pese a que la Ley durante esta veda por la Consulta Popular para la Revocación del mandato del Presidente de la república, Manuel López Obrador, no le impide hablar sobre educación, salud, protección civil y….seguridad.

El tema de seguridad para la mandataria pasó desapercibido y sobre los hechos ocurridos en estos dos días pasaron desapercibidos, pues ninguna autoridad ha ofrecido algún posicionamiento al respecto o información veraz que evite “los rumores”.