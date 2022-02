La boda de Elba Esther Gordillo con su abogado

CN COLIMANOTICIAS

Oaxaca.- Elba Esther Gordillo Morales ha sido noticia en los últimos días porque anunciaron su boda este fin de semana en Oaxaca.

Los datos los difundió el periodista Salvador García Soto. Según la información del periodista, Elba Esther Gordillo, de 77 años, contraerá nupcias con el abogado Luis Antonio Laguna, de 36 años.

Sin embargo, autoridades locales no han ni confirmado ni rechazado que vaya a suceder este hecho en Oaxaca, que aun cuando es de la vida privada de la maestra, por ser un personaje público ha despertado el interés de los usuarios en redes.

Esta fue la columna que publicó García Soto:

La boda de Elba Esther Gordillo con su joven abogado de 36 años

Alejada de la escena política, tras el fallido intento del partido Redes Sociales Progresistas que perdió registro en las pasadas elecciones, y mermada su fuerza en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que controló por 25 años, la maestra Elba Esther Gordillo volverá a ser noticia esta semana cuando contraiga nupcias, a sus 77 años de edad, con el joven abogado Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, de 36 años. La boda tendrá lugar en la ciudad de Oaxaca, el próximo viernes 11 por el civil y el sábado 12 por la iglesia. Será una ceremonia familiar a la que han sido convocados 150 invitados, entre los que se menciona al empresario Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia, y algunos otros amigos de la política chiapaneca quien fue liberada de la cárcel justo un mes después del triunfo presidencial de Andrés Manuel López Obrador, el 8 de agosto de 2018, tras haber permanecido presa por 5 años acusada de delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, los cuales le fueron anulados por un juez ante la falta de pruebas en su contra. Luego de que sus operadores cercanos apoyaran a Morena, primero en el Estado de México en 2017 con la candidatura de Delfina Gómez a la gubernatura y después en la campaña presidencial de López Obrador, Elba Esther se veía de regreso en la política en el actual sexenio, sobre todo después de que un Tribunal Colegiado la exonerara de los delitos que le imputó el gobierno de Peña Nieto. Pero lejos de apoyar su regreso, el gobierno de la 4T y particularmente el presidente la frenaron y le mandaron mensajes de que su retorno a la política no era bien visto en Palacio Nacional. Sus intentos por retomar el control del SNTE, no encontraron eco ante el debilitamiento de sus bases y el respaldo que le dio el presidente a la dirigencia encabezada por el profesor Alfonso Cepeda Salas. Y cuando apostó por crear un nuevo partido político, Redes Sociales Progresistas, se peleó con su yerno, Fernando González Sánchez, quien le quitó el control del partido y terminó excluyéndola. Sin embargo, RSP no cuajó como proyecto político y fue uno de los tres partidos que perdieron su registro en los comicios federales de 2021. Parte del pleito que tuvo con su familia se debió también a su nueva relación sentimental con el joven abogado guerrerense, Luis Antonio Lagunas, con quien finalmente se casa este fin de semana. La maestra logró hacer las paces con su hija, Maricruz Montelongo y con su yerno, Fernando González, quienes serán los padrinos de la boda que tendrá lugar en el centro histórico de Oaxaca.

Con información de Quadratín