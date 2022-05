Necesaria la deliberación parlamentaria y no fast track

Por: Ángel Durán.

La deliberación parlamentaria de un Diputado o Senador, es urgente y necesaria, sí, pero con argumentos de beneficio social, evitar los mayoriteos, ahora, su participación en tribuna debe de caracterizarse por defender la posición de sus idearios políticos y ser congruente con el respeto a la Constitución y al régimen democrático, en su comportamiento debe fomentar la deliberación parlamentaria para el empoderamiento social.

¿Qué es la deliberación parlamentaria, por qué es importante y por qué es una característica del nuevo pensamiento del legislador?

Esta pregunta la podríamos responder, como el diálogo fuerte, claro y bien argumentado del congresista que ayuda a tomar una decisión al pleno de la cámara; “por ejemplo, la discusión de una iniciativa de ley o el nombramiento de un servidor público de alto nivel, entre otros asuntos legislativos”; la costumbre que por antonomasia debe utilizar un legislador, es la deliberación de todos los asuntos que lleguen al Congreso; ningún tema que incida en la vida pública, debe dejarse sin someter a las diferentes formas de pensar de los legisladores, todo se debe discutir en tribuna, ese debate debe ser general y amplio.

Todas las voces que integran el Congreso o el Senado de la República, deben escucharse y sin artimañas para que determinados grupos de parlamentarios, no las conozcan.

¿A escuchado decir, esa ley o ese nombramiento del funcionario, se hizo «fast track» y sin trámite por parte del legislador? Seguramente sí, y significa que, esa ley o nombramiento, se hizo muy rápido y sin mayor trámite, que no permitió la participación en el debate a todos los legisladores, incluso, a algunos de ellos, ni siquiera se enteraron, otros no pudieron hacerlo por la premura del tiempo, y lo peor, no hubo tiempo de investigar o de informarse, y se resuelve al vapor, se dispensan trámites; aquí, lo que caracteriza el «fast track» es, que no hubo un debate plural, ni de máxima publicidad, se hizo en poco tiempo y se privó a diferentes voces de diputados participar en debate, a esto se le llama, que no hubo deliberación parlamentaria.

El congresista, se debe distinguir por deliberar todo, priorizar ese debate de forma plural, que ninguna corriente política o fracción parlamentaria, se quede sin opinar, que se permita que se expongan los argumentos en favor o en contra, se dé el tiempo que se necesite para la discusión y que no haya el «fast track».

En la Acción De Inconstitucionalidad 107/2008 y sus acumuladas 108/2008 y 109/2008, emitida por la SCJN, promovida por el PRD y el PAN en contra de una reforma del Congreso de Colima, en la aprobación a la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al Código Electoral y al Código Penal del Estado, dijo “que la aprobación de una ley debe ser producto de la deliberación de todas las fuerzas representativas, asimismo el de certeza electoral que obliga al Poder Legislativo a actuar con la suficiente anticipación que permita el desarrollo del procedimiento legislativo ordinario”, por lo que tenemos que entender, que todas las fuerzas políticas deben debatir los temas legislativos, pues, no hacerlo, lesiona a los derechos de la sociedad, ya que ahoga el discurso de pluralidad política.

Un congreso responsable debe debatir intensamente su trabajo legislativo y ya no se diga cuando se reforma una ley o la Constitución, ahí, lo deben hacer con una responsabilidad y a conciencia, ya que sus efectos y consecuencias permean en el tiempo en favor o en contra de la vida social.

www.angelduran.com