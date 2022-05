Sociedad de la información SNTE 39 y su renovación

Por: Alfonso Polanco Terríquez.

Desde las elecciones electorales del año pasado nos tocó escuchar en varios puntos de la entidad, que votar por la entonces candidata de Juntos Haremos Historia, hoy mandataria de la entidad, era también como validar a uno de los gobernadores más nefasto de Colima: Ignacio Peralta Sánchez, según la vox populi. Con el tiempo hemos tenido oportunidad de recabar información, todo parece indicar que si hay compromisos con el ex gobernador y amistad, era con el papá de la hoy Gobernadora del Estado: Arnoldo Vizcaíno, no Indira Vizcaíno Silva.

Seis meses de una nueva administración han demostrado que aunque no le guste a la Licda. Indira Vizcaíno los compromisos de sus papás al parecer los tiene que cumplir y otros tanto los está comprando de manera gratuita, según se expone en comentarios políticos. Como columnista hemos tenido oportunidad de dialogar en más de una ocasión con la mandataria estatal, así mismo hemos asistido a más de uno de sus eventos, habla de un rompimiento con el pasado y la forma de proceder de otras administraciones, lo cierto, según cibernautas, todo se maneja igual o peor, tal como está sucediendo en la intromisión que están haciendo algunos elementos de su administración en el cambio sindical de la sección 39 del SNTE, supuestamente comandados por su papá y en la operación intelectual, funcionarios de la administración de Nacho Peralta.

Ya en los centros escolares se comenta que de ganar la propuesta en la que están operando miembros y funcionarios de Nacho Peralta y en la que supuestamente compañeros de la organización sindical de la 39 nos informan esta vinculado su papá, ya no habrá mas que buscar e investigar, quedará claro para lo sociedad, que tal como en el pasado hoy nuevamente fuimos engañados, que todo estuvo negociado entre Nacho Peralta e Indira Vizcaíno para que la morenista triunfará. En lo personal lamentable porque a los trabajadores de la educación del SNTE no les ha ido bien durante más de siete años.

En el cambio sindical de la SNTE 39 próximo en la primera semana de junio solamente hay de dos sopas, una en la que está vinculado lo peor de la 39, en su mayoría hombres, ahí están manipulando aquellos compañeros que hacen comidas a los funcionarios e invitan a ciertos miembros solo para…, lo anterior ha sido narrado por ex líderes sindicales del SNTE, no de la 39, por reservas no escribimos sus nombres, pero la base saben perfectamente a quienes nos referimos, vendieron a la organización, la saquearon y ahora quieren continuar con lo mismo.

En especial de Heriberto Valladares Ochoa le tocó bailar con un gobernador que de entrada odiaba a la 39, motivado por la necedad de algunos trabajadores de la organización sindical, que de política poco entienden, muchos de ellos ahora andan en la otra propuesta. Heriberto Ochoa fue un buen líder, les guste o no, pero seco, serio, poco amigable y sobre todo muy malo para dar la información como debiera ser, cuando lo hacía por lo general sus oponentes ya habían mal informado a las bases a su conveniencia. Tuvo logros sindicales increíbles la estructura sindical que se va: como lograr asegurar la pensión y jubilación de las próximas generaciones por decreto, pero sobre todo, la basificación de cerca de dos mil compañeros, le faltaron 268 del nivel 03.

Nacho Peralta, no quería saber mucho del SNTE 39 pese a que este le fue leal hasta el final, máximo la estructura sindical. Compañeros que tuvieron que hacer lo que tenían que hacer, aventurarse a otras estrategias como muchos pensaban hubiéramos salido perdiendo más de lo que perdieron. Peralta Sánchez, Carlos Noriega y Christián Meiners son personas que insultaron, maltrataron hasta su cansancio al magisterio colimense estatal y sus trabajadores, violentaron y golpearon a los trabajadores de la educación donde más duele: en su sueldo y las prestaciones médicas.

En honor a la verdad, Heriberto Valladares siempre tuvo la voluntad, así como el apoyo de la estructura y de toda la base para llevar acciones de otra índole pero la experiencia del nacional pesa en estos casos y actuaron como tenía que ser de manera prudente y cualquier otro líder así lo hará, incluso de aquellos que andan ahora en la otra parte, varios de ellos cuando estuvieron en el poder de la 39 así lo hicieron, tal cual les indicaba el CEN del SNTE, incluso a uno de ellos en la Ciudad de México nos tocó escucharlo cuando dijo: Sí, maestra lo que usted mande u ordene.

Heriberto Valladares también tuvo sus errores como lo señalamos la falta de comunicación fue una de la más fuerte, el hermetismo el que se encerró y el permitir que miembros de su familia contestarán a insultos y agravios, pero finalmente hay un error, que no tenía razón de ser pero de eso se encargará la historia de juzgarlo, más creo que los beneficios superan cualquier crítica por eso va nuestro aplauso y agradecimiento a él y a la estructura que se va. Viene el cambio sindical, la experiencia nos indica que más vale malo por conocido que bueno por conocer, máximo como lo hemos citado, cuando de la otra parte que desea llegar a la Secretaría General, son personas que no se tientan el alma para perjudicar a un trabajador o venderlo.

Son varios los nombres los que resaltan a sustituir hoy a Heriberto Valladares, quienes somos del SNTE 39, que siempre hemos estado en la lucha y defensa de las conquistas sindicales, consideramos que cada uno de ellos son buenos, por donde se les busque, de igual forma cada uno de ellos tiene la posibilidad, tengan la seguridad lectores que van anteponer sus intereses personales sobre el bien de todos, primero la base antes que todo, por eso deseamos suerte a Octavio Bañuelos, Iliana Arreola, Cecilia Anguiano, Brenda Rangel, Myriam Gudiño, David Osorio, Julio Bueno y David Hernández Viera.

Con cada uno de los citados tengo una amistad, incluso con una que próximamente será mi comadre. Sobre el último en especial (David Hernández) es mi amigo, tengo poco de conocerlo y de tener su amistad pese a ser del mismo sector (Telesecundaria), en un tiempo pertenecemos a diferentes grupos, incluso antagónico pero siempre mostró sobre un servidor y mi familia tolerancia, eso habla más que todo de él como persona y ser humano, creo que debiera merecer la oportunidad, pero no es un servidor quienes decide sino la base,. Hoy vemos en cada uno de los citados que han sentido en carne propia: las preocupaciones de la base, principalmente por la falta de medicamentos, la falta de empatía del gobierno actual según más de un miembro de este gremio lo externa, más compañeros tengan la seguridad que quien sea de ellos, nos dará buenos resultados y no venta de trabajadores de la educación.

Para despedirme. La semana pasada hubo una fotografía que circuló en redes sociales -un día después de que hubiera sido velado el Diputado Roberto Chapula-, de la dirigenca de su partido y con una diputada local de morena que a más de un cibernauta y colimense de la zona conurbada no les gustó nada. Podrán justificarse Virgilio Mendoza y Gaby Benavides pero les ha costado mucho trabajo ganarse un espacio en este Distrito Electoral Federal Uno, lo tiraron en unos minutos, de la legisladora local de la Sexagésima Novena Legislatura no tiene ni caso hablar, con el debido respeto, no sabe ni el piso donde anda según nos dicen quienes cubren la fuente del Congreso Local. Nos vemos en otra entrega.