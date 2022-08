‘Nada ni nadie nos detendrá, ni las amenazas, ni los ataques, ni las campañas negras’: Martin Flores

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima.- Martín Flores Castañeda, candidato de la planilla «Unidad y Fuerza Sindical» a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), previo que la guerra de ‘lodo’ continuará dándose durante este periodo de campaña.

«La cual viene sin duda proviene del gobierno del estado y de la planilla “Transformación Sindical”, no hay duda, se beneficia con esta la planilla de Transformación, sin embargo, los compañeros trabajadores son muy inteligentes, nos conocen muy bien a todos y nada ni nadie nos detendrá, ni las amenazas, ni los ataques, ni las campañas negras”.

Flores Castañeda reconoció que su familia tiene miedo, así como varios compañeros ante posibles ataques a su persona.

«Pero les he dicho claramente, mi mayor protección es Dios, mi familia y los trabajadores miembros del sindicato que no me dejan solo y me dan el valor suficiente para enfrentar con éxito todos los retos que significa enfrentar al actual gobierno del estado”.

Señaló que en estos días que faltan de campaña, visitará a todos los trabajadores, para la presentación del programa de trabajo que realizan en equipo y que conocen a la perfección, y donde se les presentan 20 acciones con recursos del sindicato y cinco son recursos del gobierno que son sueldos y prestaciones, el pago del IPECOL, entre otros.

El candidato a dirigente del STSGE dijo que ganará esta elección.

«Y a partir del 11 de agosto, con el respaldo de todos los trabajadores iniciaremos un nuevo momento con el gobierno del estado y obviamente buscaremos con toda la apertura, el diálogo, la construcción de acuerdos, la construcción de un Colima por la paz, nos interesa la paz del estado y que se acaben las amenazas y persecuciones, no habrá rencores, revanchas, nada que nos detenga en construir un mejor Colima”.