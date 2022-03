Murió el ex futbolista y director técnico Tomás Boy a los 70 años

CN COLIMANOTICIAS

México .- Luego de ser internado durante el pasado lunes al Centro Médico ABC de Santa Fe en la Ciudad de México, Tomás Boy falleció este martes 8 de marzo a la edad de 70 años.

El entrenador mexicano no resistió la tromboembolia pulmonar por la que fue ingresado y tras los esfuerzos realizados por parte del personal médico, su cuerpo no pudo resistir y alrededor de las 6 de la tarde se confirmó su partida.

El Jefe se encontraba de viaje en Acapulco, Guerrero cuando empezó a sentir malestar, por lo que fue trasladado a la capital del país para dar tratamiento al problema; sin embargo, su condición empeoró conforme al paso de las horas.

No lo creo! el gran Tomás Boy ha muerto. Líder nato, gran futbolista, simpático, fuerte personalidad, buen amigo, gran conocedor del fútbol… y no acabaría de enumerar cualidades

Me entristece muchísimo!

Con todo mi afecto un abrazo fuerte a su familia. Vuela alto Tomás y #QEPD pic.twitter.com/MIilAosAjm

— José Ramón Fernández (@joserra_espn) March 9, 2022