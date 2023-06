MUJERES PRESIDENCIABLES DERROTADAS

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

La participación política de las mujeres en México ha logrado avances extraordinarios en los últimos años, hemos tenido, regidoras, alcaldesas, legisladoras locales y federales, senadoras, ministras, gobernadoras y hasta candidatas a la presidencia del país, sin embargo, en los casos de las mujeres que han buscado la presidencia del país todas han sido derrotadas hasta hoy, analicemos.

1.- María del Rosario Ibarra de la Garza, mejor conocida como Rosario Ibarra de Piedra fue la primera mujer candidata oficial de México, por el extinto Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). En esos comicios de 1982 resultó ganador José López Portillo, y también participó en 1988, ganando Carlos Salinas de Gortari y en 2006 logró ser senadora.

2.- Cecilia Soto González candidata del Partido del Trabajo (PT) en las controvertidas elecciones de 1994, porque en ese año fue asesinado el candidato oficial del PRI, Luis Donaldo Colosio sustituyéndolo Ernesto Zedillo quien finalmente resultó ganador.

3.- Marcela Lombardo Otero fue la abanderada del Partido Popular Socialista (PPS), participó también en las elecciones de 1994, es la única ocasión en que han participado dos mujeres presidenciables, pues además de Cecilia Soto, participó Marcela Lombardo postulada por el partido que fundó su padre Vicente Lombardo Toledano, el PPS, Lombardo fue líder nacional izquierdista y sindicalista.

Patricia Mercado Castro fue la candidata a la presidencia del extinto Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina (PASC) en 2006 y también fue la primera ocasión en que el actual presidente del país Andrés Manuel López Obrador participó triunfando Felipe Calderón, bueno Obrador dijo que le hizo trampa.

4.- Josefina Vázquez Mota ha sido una mujer activista, fue candidata a la presidencia del país, participó en el 2012 por el PAN, y con buena trayectoria política, pues fue Secretaria de Desarrollo Social durante el gobierno federal de Vicente Fox; Secretaria de Educación Pública en el gobierno de Felipe Calderón y diputada federal, y aunque no ganó Vázquez Mota quedó en tercer lugar con el 25% de los votos porque el 31% fueron del candidato de Andrés Manuel López Obrador y el 39% de Enrique Peña Nieto.

5.- Margarita Zavala fue la primera dama de 2006 a 2012 con Felipe Calderón, se registró como candidata independiente ante el INE a la presidencia de México en las elecciones de 2018, pero entró con conflictos internos panistas motivo por el cual después de 33 años como militante del PAN renunció por diferencias con el presidente del partido, Ricardo Anaya, quien tenía el control para lograr la candidatura presidencial. Por ello, Margarita Zavala renunció y se retiró de la contienda electoral. Cabe aclarar que el PRI a pesar de haber gobernado el país por cerca de 70 años nunca postuló a una mujer como candidata.

¿CLAUDIA SHEINBAUM TAMBIÉN SERÁ DERROTADA?

La ex jefa del Gobierno de la Ciudad de México tiene una gran ventaja, porque Morena es el partido en el gobierno federal y en los estados, y el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el dedazo para que lo releve y poder continuar con el equipo, más que con el proyecto de la 4T, de hecho publicaron una encuesta nacional para informar que el 65% de la población aceptaría a una mujer como mandataria de la nación, “es tiempo de las mujeres” dicen las gobernadoras morenistas en favor de Claudia Sheinbaum, pues hasta la dejaron sola como la única mujer corcholata, el dedazo es muy claro. El gran problema para éste 2024 será decidir en seguir rechazando los dedazos presidenciales históricos como antes cuestionaba inclusive el propio mandatario López Obrador o hacerle caso ahora sí, porque hoy es el mandamás del país, a él sí debe permitírsele.

Morena tiene hoy sin esperar resultados de sus precampañas, a dos aspirantes viables para ganar la contienda presidencial constitucional, a Claudia Sheinbaum por el aparato oficial y Marcelo Ebrard quien representa el cambio interno y externo de Morena, una demanda social de millones de morenistas inconformes y mexicanos marginados y molestos por las fallidas políticas públicas como son la alta violencia nacional, la pésima salud pública y el campo prácticamente abandonado, en cambio Marcelo quizás no necesitaría el aparato oficial o muchos bules para ganar la constitucional porque su trayectoria y presencia es relevante ante la sociedad mexicana.