Movimiento Ciudadano sin definiciones sobre sus candidatos al Congreso de la Unión

*A poco más de 24 horas del vencimiento del plazo legal para el registro de candidaturas federales ante el INE la dirigencia nacional de MC no ha resuelto.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Pese a que este jueves a la medianoche vence el plazo oficial y legal para el registro de candidaturas al Congreso de la Unión (Senado de la República y Congreso Federal) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), “la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano no ha definido aún quienes habrán de ser sus abanderados para este proceso electoral” y, por ende, todo lo que se diga hasta el momento “son especulaciones”.

El diputado local y Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la Sexagésima Legislatura Local, Ignacio Vizcaíno Ramírez, agregó que los perfiles de candidatos, así como las negociaciones, siguen realizándose en la dirigencia nacional.

“Estamos a poquitas horas de saber en Movimiento Ciudadano, quiénes irían como candidatos al Senado de la República y a los dos Distritos Electorales Federales por Colima”.

Vizcaíno Ramírez rechazó que Movimiento Ciudadano esté a la espera de definiciones de otros partidos políticos para tomar sus decisiones, rechazando además que este a la espera de “recibir inconformes para candidatearlos”.

“Yo no digo con esto que no estén resueltas las candidaturas. Lo que sí reafirmo es que no tengo el conocimiento de quiénes serán nuestras mujeres o nuestros compañeros y compañeras, que nos habrán de representar en tan importantes encargos”.

El coordinador emecista dijo que él confía en que estarán bien representados, “yo voy a apoyar a quienes vayan a ser designadas o designados para poder estar haciendo equipo”.