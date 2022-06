MOVILIDAD SOCIAL

La vida no merece que uno

Por: Manuel Olvera Sánchez.

Durante el correr de los años en nuestro país los discursos del gobernante en turno ha girado en torno a que en México las condiciones están dadas para que todos vivamos en condiciones dignas en un entorno favorable para el sano crecimiento. Sin embargo, vale la pena cuestionarnos si el destino de las personas gira en torno a las condiciones de su origen.

La movilidad nacional es una herramienta a través de la cual las instituciones gubernamentales y no gubernamentales analizan las oportunidades con las que cuenta la sociedad y verificar si tienen acceso o no a ellas, así como la desigualdad en la que viven diferentes sectores de la población.

Los resultados no son nada alentadores en nuestro país, ya que de cada 100 personas 49 que nacen en estado de pobreza no logran salir de ella y se quedan ahí toda su vida, sin embargo aunque 25 personas logran ascender las otras 24 no logran superar el estado de pobreza en el cual desafortunadamente se encuentran ubicados.

Los indicadores recientes revelan cómo las diferentes zonas geográficas influyen en las posibilidades de lograr ascensos y que la población logre abandonar esa zona de pobreza, tal es el caso que para ejemplificar basta observar como en la zona sur de nuestro país de cada 100 personas 67 se mantienen en la pobreza, cosa contraria sucede en la zona norte, ya que ahí la cifra contrasta radicalmente con la del sur al contabilizar que por cada 100 personas 25 logran abandonar la pobreza.

Lo anterior revela cómo han pasado administraciones federales y la zona sur de nuestro país ha sido abandonada en muchos aspectos que han desencadenado en que las oportunidades de crecimiento no sean las mismas, situación que deriva en una calidad de vida indigna y discriminatoria por parte del gobierno al no establecer políticas publicas regionales enfocadas a apoyar a esa zona del país y que logren que las oportunidades sean las mismas para todos los mexicanos.

No obstante todo lo anterior y al parecer las autoridade siguen sin entender o simplemente no les es rentable que al pueblo se le eduque, y señalo lo anterior ya que existen infinidad de países que dan testimonio y que hoy en dia son potencia mundial, que su producto interno bruto (PIB) ha logrado incrementarlo de manera significativa, que su inflación ha sido manejada de manera correcta; todo lo anterior lo han logrado gracias a una visión de gobierno educativa, es decir, que la calidad de la educación sea una prioridad para el gobernante en turno, un merado laboral estable, protección social y un sistema de salud en el cual nadie sea excluido.

Una sociedad inmóvil revela que no existe mucho movimiento ni ascensos y en particular en el tema de la pobreza, es decir, quien nace pobre, crece pobre y muere pobre, sin embargo la inmovilidad aplica también en la riqueza; cosa contraria a una sociedad inmóvil es cuando un individuo que nace en condiciones de pobreza escala socialmente logrando en la adultez un estatus de riqueza, pero también se dan casos en los cuales se nace en la riqueza y en la adultez vivir en la pobreza, a este tipo de fenómenos se les conoce como una sociedad muy móvil.

La movilidad social en nuestro país es relativamente baja comparada con otros países; desafortunadamente contribuyen de manera significativa las mujeres, ya que existen una infinidad de barreras como lo es no incluirlas dentro del mercado laboral, pero no solo es eso, sino que las percepciones no son las mismas que en el caso de los varones, es decir, ese tipo de discriminaciones contribuyen a que la movilidad en el caso de las mujeres sea relativamente baja.

En muchas ocasiones, la movilidad social también obedece a que durante la infancia en el hogar existieron ofensas, amenazas derivando en miedo a despertar esa motivación suficiente para superarse profesionalmente, lo cual orilla a los jóvenes a abandonar la escuela, ya que las habilidades cognitivas no son las mismas que las de una persona que creció en un ambiente sano que les permita crecer emocionalmente diferente.

Vale recordar que en un contexto en el cual el ambiente económico no es el apropiado y refiriéndome al ámbito económico donde las colonias cuenten con una seguridad publica en la cual la sociedad pueda confiar, en zonas habitacionales donde la infraestructura vial sea suficiente, donde el transporte público sea eficiente y los tiempos de traslado entre nuestro centro de trabajo y el hogar sean del menor tiempo posible, por lo tanto podremos estar mas tiempo en familia. Estos y muchos temas mas son fundamentales para contribuir en una movilidad en la cual la sociedad escale posiciones y salga de la pobreza en la cual se encuentra.

Desafortunadamente todas estas acciones deben ir hermanadas con un crecimiento económico sostenido, por lo tanto las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben trabajar sobre políticas públicas incluyentes, políticas públicas que se justifiquen de manera económica, es decir, que deben existir igualdad de oportunidades para todo el pueblo,ya que al actuar de manera omisa se está haciendo a un lado el gran talento con el cual cuentan los jóvenes mexicanos, ya que contaremos con mas médicos de primer nivel, arquitectos vanguardistas, abogados comprometidos con las causas justas y que hagan valer el estado de derecho y sean incorruptibles y algo no menos importante: mejores gobernantes.

