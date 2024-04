Mi objetivo es seguir poniendo a la capital de Colima en el mapa nacional e internacional con programas exitosos: Margarita Moreno

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La candidata a la presidencia de Colima por Movimiento Ciudadano (MC), Margarita Moreno González, expuso que su objetivo es seguir poniendo a la capital colimense en el mapa nacional e internacional con los programas exitosos que se han implementado.

“Hemos puesto a Colima en el mapa nacional, hemos sido invitados a la Organización de las Naciones Unidos (ONU) a presentar algunos programas que tenemos en la familia. Nuestro nivel de aprobación siempre fue en el top ten a nivel nacional tanto de alcances capitalinos y tuvimos mejores posiciones de aceptaciones de todos los alcaldes de México”.

Reiteró que busca la reelección a la capital, ya que tres años “es muy poco” para resolver las problemáticas, y que durante su gestión lograron equilibrar las finanzas en el Ayuntamiento de Colima.

“Porque llegamos con una administración de situación de abandono, situación financiera complicada pero jamás fue excusa para no hacer las cosas”.

Refirió que han podido enderezar el barco, se tienen finanzas sanas, además que se pagaron los laudos, lográndose cumplir a trabajadores del Ayuntamiento, se ha evitado dividir los bonos en “cosas chiquitas”.

Moreno González añadió que también se ha pagado la homologación salarial de dos administraciones anteriores que no lo hicieron, cumpliéndose todo ello a las y los trabajadores con el pago de cada quincena y prestación.

“Se puede decir que ya enderezamos el barco en cuestión financiera y estamos listos para hacer más programas en favor de la población”.

Añadió que a ella le inspira Colima, municipio al que calificó como hermoso y digno de presumirse en el mundo entero.

“Me gusta trabajar, y lo he demostrado y creo que tres años no son suficientes para consolidar todos los planes y proyectos que queremos para Colima; ya me conocen, me gusta trabajar, soy mujer de resultados, soy mujer de trabajo soy de Colima, nací en Colima, crecí en Colima y quiero lo mejor de Colima y quiero que a mis hijos y nietos les guste ser de aquí y se trabajar en equipo”.

La candidata emecista refirió que su Cabildo está compuesto por especialistas en distintas áreas, por gente joven, deportistas, experiencia, empresariado, de territorio, culturales y sociales, el cual además refirió es ciudadano y no los de siempre.

Por último, manifestó que las personas que deseen playeras, gorras y calcomanías para su auto pueden solicitarlos en su página de Facebook Margarita Moreno, donde también se podrá apreciar la agenda dónde se encontrará realizando recorridos y compromisos de campaña.