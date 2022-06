Medios de comunicación ‘desinforman’ en el tema de seguridad, afirma Nacho Vizcaíno

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El coordinador Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano (MC)en la Legislatura Local, Ignacio Vizcaíno Ramírez, afirmó en sesión Ordinaria del Congreso, celebrada el pasado 19 de mayo, que los medios de comunicación locales «desinformación y alteran la información» por la «ola de violencia» que se vive en la entidad, que ha dejado hasta este día más de 400 asesinatos en el presente año.

Dice el diputado que los medios en #Colima desinforman. pic.twitter.com/iL3DXsTSpu — Edgar Torres (@edgartove) June 7, 2022





El legislador de MC criticó en Tribuna de la Sexagesima Legislatura Local que el manejo informativo que dan algunos medios de comunicación, entre ellos Archivo Digital, Colima Noticias y «Juanito de la Cotorra», no es veraz y desinforman.



«Eso no informa, altera y desinforma, y nos lleva a pensar de que existe una ola de terror en nuestro Estado. No es crimen, es piropo el crimen, es terrorismo», dijo.



Nacho Vizcaíno remitió a los medios de comunicación que le cuestionaban sobre la inseguridad existente en el Estado los remitió a recurrir al encargado de la vocería de la Mesa por la Seguridad y la Paz para conocer la información en materia de seguridad y de lo que se hace en el Estado, cuando el vocero solo presenta cifras del número de cadáveres y cartuchos recogidos en esta violencia que vive en Colima.



A esta postura, el pasado lunes, un día previo a la Conmemoración de la Libertad de Expresión y entrega de las Preseas por el Premio Estatal de Periodismo, se sumó el Legislador Local, Armando Reyna Magaña, que lejos de reconocer que existe «una ola de violencia» en la entidad, prefirió responsabilizar a los medios de comunicación de esa violencia y de magnificar la información sobre los hechos delictivos que se registran a diario en Colima, tal y como lo hizo el diputado Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Nacho Vizcaíno.