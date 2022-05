MC CUMPLE A COLIMA; NACHO VIZCAÍNO

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

El partido Movimiento Ciudadano, MC, está apoyando todas las iniciativas y acuerdos que beneficien a la ciudadanía y a Colima, así le estamos cumpliendo a la ciudadanía que votó en nuestro favor y vamos a seguir esta misma ruta porque es lo más conveniente para el estado, no hemos votado nada que afecte a los interés sociales ni hemos hecho ninguna alianza oscura o debajo de la mesa que vaya en contra del pueblo, dijo el diputado local Ignacio Vizcaíno Ramírez en diálogo sostenido con el “Círculo Colimense de Analistas Políticos”.

A pregunta expresa sobre la visible alianza del MC-Morena o mejor dicho “Locho-Indira”, precisó que el MC ésta asumiendo su responsabilidad política y legal en el Congreso del Estado y no comparto que nuestro presidente del partido Leoncio Morán Sánchez esté aliado con la gobernadora como se menciona en medios y que nos dan línea, la realidad es que “Locho” se ha mantenido respetuoso con nuestras decisiones como legisladores del MC, y está al margen de protagonismos políticos y de opiniones a favor o en contra sobre la administración estatal, pues ya se terminaron las campañas, creo que es lo mejor tanto para él y para el propio partido ser prudente y respetuoso, y – agregó- no hay nada irregular de su anterior administración municipal que lo impliquen a él en lo personal de corrupción o de aspectos legales.

No cabe duda que el joven y nuevo legislador local puede acreditar su chamba como buen legislador y en su diálogo se visualizó que es un abogado experimentado para atender y analizar la problemática social en el aspecto jurídico, se refirió claramente que el aspecto normativo y jurídico es lo que le gustaba más participar y que el aspecto político apenas va iniciándose, pero lo hace en favor de la gente y respetando al MC, finalmente señaló.

MC ABANDONADO RUMBO AL 2024

En el escenario político y en la percepción ciudadana el MC está cada vez más desdibujado y prácticamente abandonado como partido, está perdiendo presencia política porque en todo el país todos los partidos nacionales, así como los gobernadores de los estados y también los partidos locales empiezan a movilizarse rumbo al 2024, de hecho, ya están en plena precampaña para la presidencia de la república para el 2024, y actualmente están en abierto proselitismo apoyando a los candidatos que buscan las seis gubernaturas de los estados del país en donde el próximo 5 de junio habrá elecciones en éste mismo 2022, y las campañas terminan el próximo primero de junio.

Nadie duda de que Movimiento Ciudadano va a la baja en su presencia después de crear una verdadera alternativa a la gubernatura, y nadie hace nada para mantenerlo erguido como partido y fortalecerlo para competir después por alguna alcaldía o diputación local o federal, y así le ocurre también al Partido Verde que representa Virgilio Mendoza ningún espacio han ganado a pesar de su entrega a Morena en alianza, pero en éste caso si hay esperanza que los verdes puedan concertar algunas alcaldías porque su alianza con Morena es desde el nivel central, pero en el caso de Movimiento Ciudadano no hay nada claro, porque no tiene alianza nacional y localmente dicen que no la hay tampoco, aunque en el escenario político local dice otra cosa, votan por las iniciativas de Morena y si la tienen es quizás por el bien de Colima, pero no se ve que las cosas mejoren en cuestión de seguridad o salud o que tengan beneficio a su lucha social como partido ni tienen espacios ni reciprocidad.

Movimiento Ciudadano como partido tiene dos gubernaturas muy importantes, la de Jalisco y Nuevo León, y sin duda aparecerá como proyecto presidencial independiente, no aliado a Morena, pues Morena no le dará jamás la candidatura presidencial, quizás los demás partidos sí lo harán, pues tiene por vez primera tres fuertes precandidatos presidenciables para el 2024, como lo son los propios gobernadores de esos estados y también Luis Donaldo Colosio Riojas ex diputado local y presidente municipal de Monterrey, hijo del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio quien va avanzando mucho en las encuestas nacionales.

Por lo anterior, Locho debe empezar a trabajar nuevamente rumbo al 2024, pues Movimiento Ciudadano tanto en el Congreso Local como en el partido a nivel estatal debe reorganizarse a fondo para sacar la cabeza, remontar y rescatar después algunas alcaldías y para estar en condiciones de competir y fortalecerse rumbo al 2024.