Más de 700 estudiantes de secundaria de Coquimatlán y Cuauhtémoc reciben este lunes sus laptops gratuitas

* Se invierten 250 mdp en casi 30 mil computadoras que se entregan en primer grado de secundarias y en nivel profesional, resaltó la mandataria Indira Vizcaíno.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Coquimatlán, Col.- Este lunes, 739 estudiantes de primer grado de secundarias públicas de Coquimatlán y Cuauhtémoc son beneficiados con el programa ColiBecas Computadoras, al recibir de manos de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, sus laptops gratuitas, de las casi 30 mil que se entregarán en todo el estado en este grado y nivel escolar, así como quienes estudien licenciatura o ingeniería en instituciones públicas.

En cada evento, en ambos municipios, la mandataria colimense explicó a las y los beneficiarios que antes no existían programas como ColiBecas -que dotan de uniformes, mochilas, útiles y computadoras gratis a estudiantes-, sino que fueron creados en su gobierno para decirle a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que son los más importante que se tiene y se quiere que alcancen sus sueños y objetivos profesionales.

Agregó que la entrega de estas computadoras -en las que el Gobierno del Estado de Colima invierte 250 millones de pesos- es también es para reiterarles que la mejor manera de salir adelante es estudiando; recordó que para sus mamás y para sus papás no hay nada más importante que sus hijas e hijos, pero, sobre todo, pensar en que se conviertan en personas de bien cuando sean adultas.

“Como mamás y papás (…) no hay cosa más importante que les podamos heredar a ustedes que la educación; si ustedes estudian van a poder salir adelante y van a poder alcanzar todos sueños y esta computadora es una herramienta que les va a ayudar ahorita en la secundaria”, indicó Indira Vizcaíno.

La titular del Poder Ejecutivo dijo que al entregarles este equipo se busca generar igualdad de condiciones entre las y los estudiantes colimenses, dotándoles de esta herramienta tan necesaria y que no haya pretextos para no seguir estudiando; además que con ello se abona a que las familias ahorren este gasto, ya que no en todos los hogares pueden comprarla, ya que siguen siendo un artículo caro.

En el primer evento, en Coquimatlán, se entregaron 328 computadoras marca HP, a alumnas y alumnos de las secundarias Iskra Morales Cervantes, Rafael Ramírez, Susana Ortiz Silva, Felipe Sevilla del Río, Niños Héroes, Jesús Alcaraz Rodríguez, Mercedes Ballesteros Silva y del Conafe Agua Zarca.

LAPTOPS MARCARÁN DIFERENCIA EN NUESTRA FORMACIÓN

Al agradecer la entrega, en nombre de las y los beneficiarios, Ricardo, alumno de la secundaria Iskra Morales Cervantes, manifestó su emoción al ser parte de la generación que cuenta con el apoyo del gobierno estatal que encabeza Indira Vizcaíno.

“El saber que las autoridades se involucran e interesan en nuestro crecimiento académico nos impulsa a ser cada día mejores; estoy seguro que estas computadoras que hoy nos entregan marcarán la diferencia en nuestra formación, ya que nos ayudará a escalar cada uno de los peldaños educativos con más entusiasmo y seguridad”, expresó.

Luego, en el municipio de Cuauhtémoc hubo otras dos entregas: en un primer evento se otorgaron otros 217 equipos a alumnas y alumnos de las secundarias José Mora y Verduzco (ambos turnos), Valentín Gómez Farías, Francisco Hernández Espinosa y Jaime Torres Bodet; y más tarde en la segunda entrega, reciben sus laptops 194 estudiantes más de las secundarias, Eduardo Zarza Ocampo, Juan de la Barrera, Juana Urzúa Delgado, Secundaria para Niños Migrantes y Conafe El Cóbano.

A las entregas asistieron Adolfo Núñez González, secretario de Educación y Cultura; Zalia María Gutiérrez Verduzco, encargada del despacho de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres (Sebiinsom); María del Rosario Silva Verduzco, subsecretaria de Educación Pública; Karely Vázquez Solórzano, directora regional de Programas para el Bienestar, entre otras personas.