Más de 4 millones de espectadores vieron el último partido de Serena Williams

México.- La presencia de Serena Williams en la pista puede resumirse en una sola palabra: inigualable. La potencia en cada golpe, la mirada intimidante, lo auténtico en su vestimenta y la impresionante resilencia y ambición de ganar, hicieron de su carrera un hito en la historia del tenis, que por supuesto, al llegar al final del camino, significó un golpe de nostalgia para todos aquellos que la vieron alguna vez empuñar una raqueta.

De Serena se van a recordar aquellas batallas épicas contra su hermana Venus, el eterno dominio sobre Maria Sharapova, las últimas finales de Grand Slam en las que perdió de manera consecutiva, la medalla de oro en Londres 2012, el día que derrotó a Martina Higgins para ganar su primer Major, pero ninguno de esos episodios será como lo ocurrido el viernes 2 de septiembre, el día que Ajla Tomljanović la derrotó 7-5, 6-7 y 6-1 para retirarla de las pistas por siempre.

Ese día, en el que dijo adiós, Serena se dio el lujo de romper una marca más, la de el partido más visto en la historia de ESPN Estados Unidos. Desde que la televisora cuenta con los derechos de los torneos de tenis nunca había contado con tanta audiencia como lo hizo para el juego final de la menor de las Williams, quien convocó a un promedio de 4.6 millones de espectadores, aunque en su punto más alto se llegó a tener el registro de seis millones.

La cita con Serena fulminó la marca que existía por el duelo de la final varonil de Wimbledon en 2012, la cual se disputó entre Roger Federer y Andy Murray para convocar a 3.9 millones de televidentes.

Así como el anuncio de su retiro disparó la venta de boletos para el US Open, también elevó los niveles de audiencia. Los primeros cinco días en Flushing Meadows promediaron 1.1 millones de espectadores, más del doble de los congregados en 2021.

Tan solo en el día uno, en el cual Serena abrió la jornada vespertina, se promediaron 7 millones de televidentes, 279% más que el año pasado.

El día del duelo ante Anett Kontaveit , el impulso de ver a la ex número uno del mundo llevó a tener un promedio de 2.3 millones de televidentes durante toda la jornada, lo que la convirtió en las décima más exitosa en toda la historia de la televisora estadounidense.

LA AUDIENCIA DE SERENA EN SUS JUEGOS DEL US OPEN

1R vs Dovinic 2.7 millones

2R vs Kontaveit 3.6 millones

3R vs Tomljanovic 3.8 millones

1R dobles con Venus 2.2 millones

Con información de ESTO