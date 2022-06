Martín Flores busca reunirse con Indira para que le exponga si pagará adeudos a trabajadores sindicalizados 

*El dirigente del STSGE urgió a gobierno estatal finque responsabilidades al anterior mandatario, Ignacio Peralta Sánchez, y regrese el recurso.

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- De acuerdo al dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), Martín Flores Castañeda, busca reunirse con la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, para que le exponga si se les pagarán los adeudos que tienen.

“Queremos que le diga directamente a los trabajadores si les pagará o no, no queremos cosas a medias, reuniones tras reuniones, que mejor se atreva a decir que no tiene voluntad para pagarles, que dé respuesta por escrito al sindicato a los planteamientos serios y formales que hemos efectuado”.

El dirigente sindical expresó que estas afectaciones fueron generadas por la pasada administración del ex gobernador, Ignacio Peralta Sánchez, y solicitó al gobierno estatal actuar en consecuencias para fincar responsabilidad y regrese el recurso.

Agregó que se mantienen unidos y en pie de lucha hasta lograr dicho objetivo, y agregó que buscarán ante todas las instancias para lograrlo.

Flores Castañeda indicó que en caso de una respuesta negativa al pago de los adeudos, se movilizarán e intensificarán la lucha legal y mediante la lucha pacífica por el respeto de derechos y conquistas de los trabajadores.

Mencionó que son 3 mil 351 sindicalizados quienes resultan afectados, y en promedio se les adeuda en prestaciones 25 mil pesos y a otros más recursos porque incluye estímulos de antigüedad desde el año pasado hasta diciembre.

“Igualmente se afecta a todo el sindicato porque tiene que hacer frente y lo va a hacer porque tiene finanzas sanas, con recursos pros todas las actividades, ya no necesitamos del gobierno para apoyarnos en mantenimiento, equipo de oficina, deportes, apoyo para actividades culturales, nada, las actividades del sindicato son costeadas con cuotas de trabajadores que son bien administradas, por cierto porque nosotros tenemos más de 110 millones de pesos de activo circulante, no tenemos problemas financiero”.

Aseguró que actualmente el adeudo del Gobierno del Estado a Ipecol ha aumentado a 140 millones de pesos, hay un adeudo de 75 millones de pesos en prestaciones que no fueron pagadas en el periodo de quebranto financiero de la pasada administración y que debe pagar la actual.