Martha María Zepeda presenta impugnación ante la Sala Regional del TEPJF contra resolutivo del TEE

*Presentación del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Martha María Zepeda del Toro aún aspira a ser candidata independiente a la Presidencia Municipal de Manzanillo y para ello presentó una demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano en contra del Tribunal Electoral del Estado de Colima cuya instancia confirmó el acuerdo del Instituto Electoral del Estado, mediante el cual se negó la solicitud de registro como candidata independiente a la alcaldía porteña.

La ex Secretaria del Ayuntamiento de manzanillo y ex dirigente estatal del PRD Martha María Zepeda del Toro, impugnó la Resolución Definitiva dentro del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-01/2024 y sus acumulados JDCE-02/2024, JDCE-03/2024, JDCE-04/2024, JDCE-05/2024 y JDCE-06/2024, aprobada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima, en sesión pública del 23 de enero de 2024, mediante el cual se declararon inoperantes e infundados los agravios hechos valer por la ex funcionaria municipal porteña.

Es de señalar que el Zepeda del Toro había impugnado el dictamen del IEE Colima al considerar que se estaban violando sus derechos político-electorales al negársele la improcedencia del registro de aspirantes a candidatura y planilla de candidatos a los ayuntamientos para el actual proceso electoral.

Los actores demandaban la revocación del acuerdo aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado.

El TEE dictamino, ante esta queja, que los actores no reunieron lis requisitos establecidos en la ley, exigidos para la normativa electoral.