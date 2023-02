MARGARITA MORENO PRESIDENTA SENSATA

No son buenos los extremos,

aunque sea en la virtud.

Santa Teresa de Jesús.

Por: Manuel Olvera Sánchez.

En la capital del estado hemos sido gobernados en algunas ocasiones por políticos que se identifican con la clase pudiente local, y eso no es lo malo ya que en ocasiones el formar parte de ese sector de la sociedad no define el proceder de las personas en la mayoría de los casos; el más reciente es el caso de Leoncio Morán quien compartía la pimienta y la sal con los adinerados sin importarle los sectores de la población de escasos recursos.

Sobre este personaje pesan denuncias por malversación de los recursos públicos ya que fueron utilizados para fines distintos a los etiquetados, basta por mencionar el IPECOL, el IMSS, por mencionar solo algunos de los múltiples entre los cuales suman millonarias de cantidades nada despreciables.

El municipio de Colima que no obstante contar con un presupuesto de egresos de los más altos en el estado similar al de manzanillo, al parecer al el ex presidente municipal Leoncio Morán no le bastaron los recursos económicos para cumplir con esas obligaciones ante institutos públicos e incluso con una infinidad de proveedores. No es posible que no se hayan establecido estrategias financieras con la finalidad de cubrir dichas prestaciones y no se hubiesen cubierto; en lo referente a las vialidades las cuales dejo en un total desastre, situación similar corrieron los jardines y camellones ya que los dejo en pésimas condiciones, y ya no se diga lo relacionado a la seguridad pública.

A la ineficiencia del ex Alcalde Leoncio Morán se le suma la excesiva carga burocrática que propicia que en un 75% los recursos financieros del gasto corriente se destine para el pago de servicios personales, en este caso en particular la mayoría del personal se le encomiendan tareas administrativas sin observar que donde se requiere de mayor personal es en áreas como lo son: limpia y sanidad, parques y jardines, obras públicas y en su caso en tareas como seguridad pública y vialidad; lo anterior propicia una plantilla laboral abultada en personal administrativo descuidando áreas estratégicas de cualquier administración municipal.

Contrastando con todo lo anterior hoy en día vemos a una Alcaldesa de la capital que revela un alto sentido de responsabilidad con su pueblo, Margarita Moreno no obstante que es su primera incursión en tareas dentro de la función pública, ha acreditado que bajo una visión de gobierno se puede trabajar de manera diferente a los que le antecedieron, ella está consciente de que se pueden lograr avances importantes, tal es el caso que en el que han existido accidentes en el cual pierden la vida en los cruceros ferroviarios en la zona oriente de la capital, ella de manera personal ha ordenado y supervisado los trabajos de señalización vial preventiva alertando a los automovilistas sobre lo peligroso que representa el tratar de ganarle el paso al ferrocarril .

A la alcaldesa Margarita Moreno la vemos a diario cerca de la gente , lo anterior revela a una mujer comprometida con su pueblo, un pueblo que le otorgo la confianza para dirigir la capital del estado, vemos a una Margarita Moreno que un día la vemos en las zonas más desprotegidas y al día siguiente atendiendo obras de limpieza y embellecimiento de áreas verdes en la zona norte de nuestra capital, evidenciando que para su gobierno no existen distingos de clases sociales y bajo ningún argumento se debe discriminar a la población por su estatus económico.

La suerte que corre la capital en el tema de la deuda pública que heredo Leoncio Morán a la Alcaldesa Margarita no obstante de ser de cantidades significativas ha sabido manjarse de manera responsable sin poner en riesgo los salarios de la planta laboral y los servicios públicos, sin embargo, vemos que eso no ha sido una limitante para atender las necesidades básicas de la población, contrastando de manera significativa con el manejo que le dio a la Hacienda Pública Municipal el ex Alcalde Leoncio Morán a quien lo único que lo caracterizo fue ser omiso ante la enorme responsabilidad que representa manejar los recursos públicos al grado de que hoy en día cuenta con varias denuncias penales por malversación de los recursos públicos durante su desastrosa administración municipal.

Vale recordar que el gobernar la capital del estado es una prueba de fuego para el gobernante en turno, la historia da testimonios fieles de quienes han tenido la oportunidad de dirigirla y han buscado otra posición política no lo han logrado, sin embargo, en el caso particular de la actual alcaldesa su buen desempeño y su vocación de servicio le aseguran una buena posición para competir y ganar otra elección derivado del buen desempeño que ha demostrado al frente de la administración municipal de la capital.

La alcaldesa de la capital Margarita Moreno sin duda alguna será una candidata rentable en cualquier posición que logre competir, lo anterior debido a que ha acreditado trabajar a favor de la sociedad, ser una mujer que tiene buenas intenciones que se merece continuar en la función pública y lo más importante ser integra como ser humano.

