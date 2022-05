MARGARITA ACEPTÓ EL RETO

Por José Díaz Madrigal

En el mes de Mayo del año pasado, poco antes de las votaciones, se propuso desde esta columna dominical, a los múltiples aspirantes a puestos de elección popular tanto del ámbito federal, estatal y municipal; el planteamiento de opinión titulado: CANDIDATOS ACEPTEN EL RETO.



La propuesta que se sugería a los candidatos de aquel tiempo, era en relación a los peligrosos cruces de ferrocarril en el área urbana de la ciudad de Colima. Aquella vez, fue a consecuencia de que un Domingo anterior a la publicación del artículo periodístico antes citado, se había producido un mortal accidente en el cruce de la vía del tren por el rumbo de la colonia Mirador de la Cumbre; lugar en el que murieron tres personas dentro de una camioneta que arrolló la pesada locomotora. Desde entonces a la fecha, se han vuelto a repetir varios percances en éste y otros cruceros de aquí de la capital colimota.



Después del último fatal accidente ferroviario, ocurrido apenas hace unos días; la presidenta municipal Margarita Moreno, tácitamente aceptó el reto propuesto el año pasado, en este medio informativo. La mandataria municipal, da la impresión que es la única preocupada por este asunto. No se sabe sí del gobierno del estado o federal, estén haciendo algo para corregir los desastres causados por los trenes, que atraviesan a todas horas la ciudad.



Al aceptar el reto la alcaldesa, manda una buena señal de que quiere ayudar y beneficiar a toda la gente que tiene que pasar diariamente por los distintos cruces del tren, y estas personas guardan la esperanza de disminuir los riesgos, que significan entrecruzar las vías.



La encargada del Ayuntamiento, toma el papel de verdadera autoridad para resolver dificultades sociales. Al abordar la problemática que tiene la población de Colima, mencionó: No se va a quitar el dedo del renglón, para que Ferromex instale plumas en los cruces de las vías.



Para nuestra ciudad, los trenes representan en la actualidad más estorbos, contratiempos y accidentes que beneficios. Ya no levantan mercancías ni pasajeros en la estación local. Solo se han especializado en acarreo de contenedores, lo más abundante y en menor medida en carros graneleros o en las enormes salchichas metálicas, que transportan productos químicos.



El artículo 42 de la Ley de Vías de Generales de Comunicación, dice: Los cruzamientos de vías, solo podrán hacerse por pasos de puentes superiores o puentes inferiores. Las obras de construcción de estos puentes, siempre será por cuenta del dueño de la empresa ferroviaria.



Germán Larrea es el dueño del ramal que recorre el Estado de Colima de norte a sur. Este personaje, alcanzó en poco tiempo el puesto número 2 de los hombres más ricos de México. Desplazó a otros que tradicionalmente iban detrás de Slim. Sin embargo ahora es el segundo de la lista, muy despegado del tercer lugar.



Éstos datos vienen a colación, porque el propietario de Ferromex, es un tipo muy acaudalado y, por supuesto que la empresa ferrocarrilera le deja suficientes utilidades y recursos para hacer los puentes, al menos los más importantes que pasan por la ciudad. El resto de cruceros citadinos, serían plumas automatizadas.



Sí Larrea jala y tiene voluntad de hacer algunos puentes, en base a lo exitoso que le resulta la ruta de trenes en el estado; sería medio aliviar los inconvenientes y problemas que causan sus ferrocarriles en Colima. Asimismo, dejaría ver a un mexicano cumplidor de la ley y un empresario socialmente responsable.



De cualquier forma, Margarita se apuntó una buena nota con aceptar el reto, ignorado por otros niveles de gobierno y, también por haberles arrancado el compromiso a los representantes de la empresa ferroviaria, de estudiar las soluciones a los cruces del tren. Los habitantes de Colima, esperamos prontos resultados.