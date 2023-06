Marcelo Ebrard, el más preparado; ganará en Colima y en el País, dicen sus seguidores

*Sus recorridos serán de contacto directo con la población, sin grandes eventos.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Para Carlos Farías Ramos, coordinador del distrito uno federal del aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación (precandidato presidencial), Marcelo Ebrard Casaubon, el ex secretario de Relaciones Exteriores “es la mejor opción, el más y mejor preparado, para seguir con la transformación de este país”, por lo que no dudo de que el ex funcionario federal “ganará en Colima en todas las encuestas que se levanten”.

El ex diputado local afirmó que de momento no existen fechas para la presencia de Marcelo Ebrard, sin embargo adelantó que las actividades del ex secretario de Relaciones Exteriores serán “de contacto directo con la población”, sin grandes eventos.

Farías Ramos dijo que Marcelo Ebrard ha demostrado determinación para alcanzar el cargo. “Fue el primero que dejó el cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el primero en registrarse en esta convocatoria de Morena y es el primero en las encuestas que se han hecho en varias partes de la República”.

Dijo que el ex funcionario federal ha propiciado que este proceso interno de la 4T “sea de piso parejo”, para quienes aspiran a ser los coordinadores o coordinadoras de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación; los obligó a que hagan su trabajo de manera externa, es decir separándose de sus cargos, sujetándose a las reglas de la convocatoria.

“En Colima vamos con Marcelo; cuando llegue la etapa de la encuesta estaremos ganando con Marcelo, quien es una persona que a los colimenses nos agrada”, concluyó.