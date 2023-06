Canacintra Colima llama a tomar en cuenta a academia, gobierno e iniciativa privada para Ley de Desarrollo Económico 

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- De acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Colima, se solicitó al Congreso del Estado y Gobierno de Colima involucrar al sector empresarial para la modificación del Desarrollo Económico del Estado.

El presidente de la Canacintra en Colima, Kevin Tello López, adelantó que dicha ley se prevé sacar en septiembre próximo.

“Pedirle ahí al gobierno que nos involucre, porque no estamos involucrados al cien por ciento y no solo en cuestión empresarial ni de la iniciativa privada, sino también de la academia y la sociedad civil porque no solo es sacar la ley sino involucrar a los sectores”.

Añadió que al sacar la Ley, es necesario que se aplique, ya que hay muchas que solo están en el papel y no se aplican; por ende no hay resultados.

Tello López agregó que el involucrar a los distintos entes, como sociedad civil, academia, el gobierno e iniciativa privada, cada quien tiene una perspectiva para aplicar proyectos.

El líder empresarial añadió que el sector prevé que en 10 años Colima sea uno de los cinco estados más productivos que se pueden generar al ser una entidad pequeña, económica y con la capacitación de mano de obra para la posible llegada de inversiones.

NEARSHORING

Explicó que en el tema de nearshoring se debe aprovechar en el puerto de Manzanillo donde se genera la inversión por la cuestión asiática.

El nearshoring es la relocalización de las cadenas productivas desde otros lugares del mundo hacia países con cercanía geográfica, que representa una oportunidad para México de ampliar sus relaciones económicas con países cercanos.

El presidente de Canacintra Colima, abundó que en el tema empresarial están optimistas de generar inversiones y los países voltean a ver a México y Colima por la infraestructura portuaria y carretera.

Sin embargo, consideró que se deben tener en cuenta las regulaciones a fin de dar mejor servicio y mejora en el transporte de mercancías.