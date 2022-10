MARCELO EBRARD A LA CABEZA EN COLIMA

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Morena sigue siendo el partido que encabeza las encuestas en el país rumbo a las elecciones presidenciales del 2024, y el aspirante que los supera es el canciller Marcelo Ebrard con un 31% de intención del voto, un poco arriba de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que tiene el 30%, de acuerdo con una reciente encuesta difundida por el periódico Reforma, también el periódico el Financiero y otras empresas encuestadoras señalan que ambos precandidatos son los que van repuntando, por lo que se considera que uno de los dos podría lograr la candidatura oficial.

COLOSIO ENCABEZA A LOS OPOSITORES

El actual alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, es uno de los preferidos por los mexicanos opositores a Morena para convertirse en el candidato presidencial más fortalecido para las elecciones de 2024, debido a que todas las encuestas coinciden en que el joven Colosio hijo del ex candidato presidencial que fue asesinado podría ganar la presidencia del país, pues se han valorado los diferentes liderazgos de los partidos opositores y en la mayoría los supera.

Aunque las mediciones independientes por partido no coinciden ya que el primer partido más fuerte opositor a Morena es el PRI, seguido del PAN, y Luis Donaldo Colosio pertenece a Movimiento Ciudadano (MC) que está muy debajo de ambos partidos, sin embargo, las mediciones que se hacen son a las personas y no a los partidos, es por ello que los aspirantes todos piden una alianza opositora más amplia que integre además del PRD también a Movimiento Ciudadano.

EN COLIMA EBRARD A LA CABEZA

A pesar de que Marcelo Ebrard todavía no se mueve políticamente en nuestra entidad como sí lo han hecho los seguidores de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López curiosamente las encuestadoras nacionales y locales están coincidiendo que los colimenses también prefieren como aspirante a Marcelo Ebrard lo que significa que se debe a la influencia de los medios de comunicación nacional, valorando además su perfil y desempeño como servidor público.

EL PRI HACE SUS DESTAPES

El evento reciente denominado “Diálogos por México” dio condiciones para que los aspirantes presidenciales del tricolor manifestaran su deseo de competir por la candidatura oficial, la senadora Beatriz Paredes Rangel, el diputado federal Ildefonso Guajardo y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, aprovecharon para levantar la mano para el 2024.

También se destapó la senadora Claudia Ruiz manifestando la necesaria renovación de la dirigencia nacional, además manifestó su interés por la candidatura presidencial el hijo del expresidente Miguel de la Madrid, Enrique de la Madrid, quien recientemente estuvo aquí en Colima, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, y su homólogo de Durango, Esteban Villegas desean igualmente competir.

Alejandro Moreno, “Alito” demostró ser una trucha política porque fue el que los convocó a ese evento, los reunió, los unió, y los hizo que manifestaran su deseo personal y todavía dijo que no aspiraría a la candidatura presidencial, quizás sin ser cierto porque todavía no es tiempo y las circunstancias pueden cambiar, en política pero se sostuvo hasta que termine su período por el cual fue electo y meterá mano en las elecciones presidenciales, además luchará por una gran alianza de partidos, porque hay que reconocer también que el hecho de votar para mantener al ejército en las calles hasta el 2028 era una necesidad en seguridad nacional, por lo que el PAN y el PRD no quedaron también parados en este tema.