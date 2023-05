Manzanillo puede avanzar sin contraer deuda y sin vender el patrimonio: Lalo Camarena

*Griselda Martínez reconoce en el Tesorero, el medio para que Manzanillo avance. *En 10 años de administraciones pasadas, dejaron 262 millones de pesos en deuda, venta de terrenos de manzanillenses por 237 millones y una inversión de solo 95 millones en obra pública, la actual lleva invertidos, 600 millones de pesos.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Luego de felicitar a las y los buenos maestros, la presidenta Griselda Martínez, junto con el Tesorero municipal, Lalo Camarena presentaron una comparativa de los gobiernos del pasado, contra su administración que comenzó en 2018, la cual recibió una deuda de 262 millones de pesos y de la que sólo restan por pagar 67 millones; esos gobiernos vendieron terrenos por 237 millones de pesos; en 10 años, administraciones pasadas invirtieron 95 millones de pesos en obra pública; mientras que en casi 5 años, la actual ha invertido 600 millones de pesos, “se demuestra que Manzanillo puede avanzar sin contraer deuda y sin vender el patrimonio”, sostuvo el encargado de las finanzas municipales.

A manera de resumen, Griselda Martínez enlistó: “nos dejaron casi 300 millones de pesos de deuda, de la cual nos quedan 67 millones de pesos por pagar, lo cual se puede hacer, siempre y cuando el banco no nos penalice; nosotros no solo no contratamos deuda, sino que hemos incrementado el patrimonio del municipio en 212 millones de pesos, en compra de maquinaria y equipo; a diferencia de esas administraciones pasadas que en 10 años hicieron obra pública por 95 millones de pesos, nosotros en casi 5 años, nosotros hemos hecho en total 600 millones de pesos en obra; nunca hemos rentado un solo vehículo, ellos lo hicieron por 55 millones de pesos y seguimos pagando laudos, porque es un tema administrativo, pagamos toda la deuda que nos dejaron de todo tipo”.

Sobre el presupuesto de ingresos 2023, Lalo Camarena, mencionó que es de alrededor de 1 mil 400 millones de pesos, los cuales se invierten en distintos rubros, “ese es el dinero que manejamos y no nos robamos ni uno solo. Cuando llegamos (2018) eran 800 millones de pesos, hoy son más de 1 mil 400 millones de pesos. Vamos bien y seguiremos mejor”.

Indicó que los estados financieros del Ayuntamiento de Manzanillo son públicos, por lo que se cumple al 100 por ciento con la Ley de Transparencia, por lo tanto, está a disposición de la población en general.

El tesorero, al hacer historia, indicó que del 2008 al 2018, en administraciones encabezadas por Virgilio Mendoza, Nabor Ochoa y Gabriela Benavides, “se contrataron 5 créditos bancarios, por más de 262 millones de pesos”.

Mencionó que, en 2018, cuando inicia la administración de Griselda Martínez, el saldo era de 124 millones de pesos, “ahí empezamos apagar los créditos bancarios y actualmente restan 67 millones de pesos por pagar”.

Sostuvo, que, del 2018 a la fecha, el Ayuntamiento de Manzanillo no ha contratado ninguna deuda nueva, “nunca ha habido necesidad, inclusive cuando llegamos a la administración que no había para sueldos y aguinaldos, y tampoco por la pandemia, tampoco hemos solicitado nunca adelanto de participaciones federales”.

Indicó que de los 124 millones de pesos que se recibió como deuda, se logró tener un ahorro de 11 millones 604 mil pesos, los cuales se pueden invertir en obra pública, en maquinaria, en camiones de basura, “esto lo logramos por pago anticipado de la deuda y la segunda por la calificación de A-Plus que es cuatro veces mayor a la del gobierno del estado, gracias a los ahorros y por quien paga sus contribuciones”.

La presidenta Griselda Martínez, cuestionó que “cómo fue posible que en 10 años endeudaran a Manzanillo con más de 260 millones de pesos, y nosotros en 5 años casi la terminamos de pagar, sin adquirir ni un peso de deuda”.

Al hablar sobre el mismo periodo (2008-2018), el encargado de las finanzas municipales manzanillenses, dijo que las administraciones de esos años, rentaron unidades para la recolección de basura por 55 millones de pesos, “en contraste, nosotros compramos vehículos, en el 2019 fueron los primeros 3 camiones de basura, hemos adquirido patrimonio por 212 millones de pesos”.

Pero, además, Lalo Camarena habló sobre los laudos emprendidos por proveedores y ex trabajadores, de esas administraciones (2008-2018), mismas que se han tenido que pagar, “son alrededor de 27 millones de pesos los que se han pagado, de personal que nos demandó de administraciones pasadas y de proveedores”.

Añadió que no sólo fue deuda y pendientes legales, lo que dejaron esas administraciones del pasado, sino que también, redujeron el patrimonio de las y los manzanillenses, pues en esos años fueron vendidos inmuebles por casi 237 millones de pesos.

En ese sentido Griselda Martínez dijo, “vendían terrenos que eran de los manzanillenses, y que, en verdad, en muchos de los casos, los vendían sumamente baratos, no sé a quién le hacían los favores, pero realmente fue un saqueo”.

Añadió que durante su administración sí se han tenido que vender algunos terrenos, por un valor de 14 millones de pesos, “eso en casi 5 años de administración y porque hay gente que ya estaba dentro de esos terrenos y nosotros teníamos que regularizarlos”.

Al retomar la palabra, Lalo Camarena hizo hincapié, en el tema de la obra pública que se ha realizado, precisó que del 2008 al 2018, sólo se invirtieron 95 millones de pesos, pero dijo que. tras la llegada de Griselda Martínez al gobierno municipal, con recursos propios “esta administración municipal lleva más de 200 millones de pesos, pero si sumamos recursos de CAPDAM, del Ramo 33, llegamos a los 600 millones de pesos”.

La alcaldesa, se dijo contenta de poder entregar buenas cuentas a las y los manzanillenses, y destacó “esto no hubiera sido posible sin Lalo Camarena que es nuestro tesorero, por toda tu trayectoria, te agradezco públicamente todo el apoyo que has brindado a la administración y que nada más, por el buen manejo de la deuda, ahorrarnos más de 11 millones de pesos, no es cosa menor”.

El tesorero municipal, anticipó que está en marcha una nueva estrategia financiera, en la que se buscará reducir los pocos pendientes económicos que carga el Ayuntamiento de Manzanillo, lo cual podría ser buscar una segunda calificación para lograr un ahorro e inclusive pagar en su totalidad la deuda que queda, “distribuiremos el recurso de la mejor manera, porque Manzanillo puede avanzar sin contraer deuda y sin vender patrimonio. Si se atienden estas dos premisas se podrá tener un mejor futuro”.