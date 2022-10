MAM niega haber desviado recursos en su administración 

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El ex gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, negó haber desviado recursos durante su administración (2009-2015) y expuso que lo tiene acreditado en cuatro auditorías que se le hicieron tras concluir su titularidad en el Poder Ejecutivo.

Como es de recordarse, el Congreso local habría impuesto una sanción económica de 515 millones 174 mil 928 pesos por daños a la hacienda pública, al contratar un crédito por más de 638 millones de pesos en 2015, el cual fue utilizado para dar liquidez a las finanzas estatales.

Anguiano Moreno refirió que existe la minuta y se llevaron a cabo investigaciones que corroboraron que no es cierto que tenga bienes en Estados Unidos o Centroamérica.

“Los bienes que yo tenía procedieron contra ellos y no tengo inconveniente, pero se convierte en la más grande injusticia, en el caso mío no tengo un solo problema”.

Apuntó que la Secretaría de Finanzas por orden del Congreso sí procedieron en su contra.

Sin embargo, aclaró que en su administración no cometió desvío de recursos.

“Tengo los dictámenes, los cuales emiten la Comisión de Diputados que determinan que no hubo desviación de recursos”.

Reconoció que en uno de los dictámenes se expone el crédito solicitado al Congreso Estatal que fue entregado al gobierno interino de Ramón Pérez Díaz.

Explicó que legisladores determinaron que aunque no se los habían entregado a su administración, correspondía aplicarlo; no hubo devolución del recurso y hubo una multa, ya que ellos consideraban era incorrecto.

“Y le decía, si considera que esa es la sanción que debe aplicar, esa es la sanción; pero pido al Osafig y Diputados que sean congruentes, que el criterio que apliquen para conmigo que lo apliquen para los siguientes gobernadores y quien cometa un acto parecido a ese”.

Recordó que el ex gobernador Ignacio Peralta Sánchez no ha tenido observaciones, a pesar de que hubo casos más delicados porque sí recibió recursos.

De acuerdo a Anguiano Moreno, la sociedad es inteligente y sabe reconocer cuando un criterio es justo y si se viene aplicando.

El ex mandatario expresó que espera que la Osafig, así como llevaron a cabo el procedimiento en su contra, actúe contra del ex gobernador Peralta Sánchez en la que citó irregularidades tales como los terrenos del Parque de la Campana, la compra de la ex zona militar y en el C5i que tuvieron gastos excesivos injustificados.

“Me parece que el Osafig y legisladores del Congreso del Estado también son vigilados por la población, y en materia política, el juicio más importante es el de la sociedad”.