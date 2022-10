‘No me callarán ni arrodillarán’, dice Héctor Magaña

*Considera que el Juicio Político que se ha instaurado en su contra es una “venganza política”. *Notifican al resto de ex regidores y al ex alcalde.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- “Que quede claro: no me van a doblar, no me voy a poner de rodillas y no me callarán”, afirmó el diputado y coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI en la Sexagésima Legislatura Local, Héctor Magaña Lara, tras ser notificado por la Dirección Jurídica del Congreso el inicio del Proceso de Juicio Político en su contra instaurado por la Comisión de Responsabilidades de la Legislatura.

El legislador priista declaró que esta notificación, fuera de toda norma y con violación al debido proceso, “es un acto de venganza por parte del Gobierno del Estado, y de diputados de Morena”.

Asimismo, el coordinador del grupo parlamentario del PRI afirmó que este es un “hostigamiento” que se está dando en su contra por parte de los diputados de Morena, a través de la Comisión de Responsabilidades, “y es con el único afán de tratar de doblarlo, por el desempeño que ha estado teniendo al interior de la Sexagésima Legislatura del Estado”.

Es de mencionar que el pasado miércoles el director jurídico del Congreso del Estado, Armando González Acevedo, en plena sesión ordinaria del Congreso notificó a Magaña Lara sobre el juicio político que se ha iniciado en su contra.

Mencionó que el juicio político al parecer es en contra de todos los que fueron integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, en el trienio de Felipe Cruz Calvario, pero en su caso “se trata de una hostigamiento y una persecución política”.

Se quejó de una serie de “inconsistencias, irregularidades, violación de derechos”, durante la notificación de que fue objeto.

Agregó que una vez que tenga la oportunidad de revisarlo, “por supuesto que vamos a hacer todo el procedimiento como se tiene que hacer. Por este tipo de acciones es que muchos de los juicios políticos se pierden, por inconsistencias, por las formas por violentar el debido proceso”.

Insistió: “que quede claro, no me van a doblar, no me voy a poner de rodillas ante esta situación, esto es un acto de venganza por parte del Gobierno del Estado, y de los diputados de Morena, porque he sido uno de varios diputados que hemos subido a Tribuna del Congreso del Estado para denunciar irregularidades en la administración estatal y en el manejo del Congreso del Estado.

Para terminar, afirmó que “seguiremos en la misma dinámica, no me va a doblegar esta situación y no nos vamos a callar, seguiremos trabajando, seguiremos señalando lo que está haciendo mal el Gobierno y la forma en que están trabajando”.

NOTIFICAN AL RESTO DE EX REGIDORES

Es de menciona que la Dirección Jurídica del Congreso procedió este miércoles a notificar “a otros ex regidores” de la administración municipal de Villa de Álvarez y al ex alcalde Felipe Cruz Calvario, (actual Director del Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado Colima), entre ellos a Perla Vázquez Montes (actual regidora de Movimiento Ciudadano en ese municipio) y a Karina Heredia (igualmente regidora en funciones del Partido Verde Ecologista de México en la misma administración municipal pasada).

Asimismo, serán notificados son; Josué Eulalio Vergara Santana, Ma. Gloria Cortés Sandoval, José Ángel Barbosa, Kenia Álvarez, Mayrén Polanco Gaytán, y Yulenny Guylaine Cortés León.