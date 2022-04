LOCHO EN EL FUEGO POLÍTICO

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

El ex alcalde de Colima, líder estatal del partido Movimiento Ciudadano y ex candidato a la Gubernatura, Leoncio Morán Sánchez, “Locho”, después de lograr una buena expectativa estatal, hoy se encuentra en el fuego político, acusado de presuntas irregularidades en su administración municipal, su descalabro quizás proviene por su inadecuada estrategia de alianza post electoral, pues después de definirse la gubernatura desapareció del mapa político pero trascendió de su alianza con Morena, alineando así a sus diputados locales a sabiendas de que Morena ni a sus propios partidos aliados en campaña los toman en cuenta, como ocurre a nivel nacional.

Para -muestra un botón-, así dice el dicho, pues mientras que ayer Locho se lanzó en rueda de prensa contra el PRI, el PAN y hasta con la actual administración municipal de la capital donde estuvo como alcalde, acusándolos de culpables, ayer mismo Morena a través de su regidora Gisela Méndez, ex candidata a la presidencia municipal de Colima le pegó más duro y tendido a Locho, señalando públicamente las presuntas graves irresponsabilidades de la administración de Leoncio Morán, cuyos adeudos dejan en una situación complicada al ayuntamiento de Colima, por lo que han presentado denuncias ante la Fiscalía General del Estado, procesos que se suman al juicio político que enfrente el ex alcalde en el Congreso.

Agregó la morenista Gisela Méndez “Lo que nos tocó a nosotros como regidores fue hacer la denuncia en la fiscalía por el desvío de recursos por las prestaciones de los trabajadores que no se pagaron. Por el adeudo al IPECOL hay una denuncia que interpuso el síndico, que se dio aquí, que estuvo en la cuenta pública”, afirmó la regidora. Detalló que los adeudos heredados son por no pagar las cuotas de los trabajadores al IMSS y otro por el adeudo del 2% de la nómina que se dejó de pagar al gobierno estatal. Agregó que “Eso está presupuestado, y si no se pagó es una irresponsabilidad. Hay también el adeudo del 2 por ciento de la nómina que se tiene que pagar al estado y que simplemente se dejó de pagar, estando presupuestado y teniendo el recurso para poder hacerlo”, eso demuestra una gran irresponsabilidad administrativa.

La otra estocada fuerte de Morena a Locho que ocurrió ayer mismo, fue bajar del caballo a Ignacio Vizcaíno Ramírez, diputado local coordinador de la Fracción Legislativa de Movimiento Ciudadano (MC), fue removido del cargo de presidente de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, cuando pudieron sostenerlo, ¿Cuál será el apoyo que recibe el MC de Morena’? Si los partidos aliados que se la rajaron en campaña para ganar se quejan, lo mismo se queja el partido Verde, el PT cuya labor fue la de dividir el voto en todo el país, por ello señalamos aquí que Locho equivocó su estrategia ya que Morena trae su propio proyecto nacional y estatal, y vemos que de todos modos margina a los que se le acercan esperanzados en fortalecerse, pero además los de Morena dicen que van contra la corrupción sean aliados o no, y está muy bien, pero si no hay nada de irregularidades en la anterior administración municipal como dice Locho luego entonces no hay porque preocuparse.

Con el escenario anterior descrito podemos resumir que el ataque contra Locho es a dos fuegos, ya no siente lo recio sino lo tupido, no sabe ni dónde quedó la bolita, pero las dos principales fuerzas políticas del estado, una que ganó y es Morena a la que se unió, pero sin tener ningún respaldo, al contrario lo dejan que se hunda más, y la otra fuerza es la opositora a Morena, PAN – PRI y quizás está molesta por la actitud del entreguismo de Locho a Morena que incluye también los simpatizantes de su partido y que son muchos empresarios, señalan que ese entreguismo no beneficia a la pluralidad ni a la sociedad en los problemas fuertes como es la inseguridad pública y menos al MC. Por ello la encrucijada de Locho es redefinir bien su camino que es sin duda independizarse bien de las dos fuerzas para agarrar precisamente más fuerza solo y actuar en el Congreso lo que más le convenga a su partido en cada acuerdo relevante, pero que también siempre que beneficie a los colimenses.

Por último es necesario señalar que por vez primera Movimiento Ciudadano en sus reciente Convención Nacional informó de la posibilidad de lanzar a un candidato presidenciable fuerte, pues curiosamente tiene tres del MC que pudieran generar muy buena expectativa nacional en el 2024, empezando con Luis Donaldo Colosio alcalde de Monterrey quien sigue avanzando en las encuestas nacionales, tiene también a los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, Enrique Alfaro y Samuel García. Por tal motivo Locho tiene la palabra para reorientar el rumbo.