LO QUE EL VIENTO A JUÁREZ

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

Es lo que el primoroso gobierno de Indira Vizcaíno Silva le hará a su inmediato antecesor en el cargo, José Ignacio Peralta, y a quienes lo acompañaron en su gobierno, así hayan robado a placer a los colimenses en los cinco años y ocho meses que ocuparon Casa de Gobierno y Complejo Administrativo, como los acusan de dientes hacia afuera los morenos. Para Peralta Sánchez y Cía., perdón, olvido y fiel cumplimiento de acuerdos políticos suscritos, nada de cacería de brujas ni persecuciones, mucho menos la aplicación de la ley. “Nacho” cumplió su compromiso de allanarle a la morena el camino a la gubernatura, y amor con protección se paga.

El porrista “number one” de Indira, Vladimir Parra Barragán, podrá seguir con su perorata de “un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas al pueblo, como nunca había sucedido en la historia de Colima, pues por primera vez hubo un cambio real en su régimen político tras el proceso electoral de 2021, después de casi un siglo de que gobernaran los mismos de siempre”, pero él mejor que nadie sabe que “la admisión de 60 quejas ciudadanas y de autoridades por presuntos actos de corrupción, 130 denuncias derivadas de procesos de auditorías con la Auditoría Superior de la Federación y con la Secretaría de la Función Pública, 201 actas de procesos de entrega recepción con observaciones, la apertura de 62 carpetas de investigación y la recepción de 253 denuncias a la Contraloría del Estado”, nunca jamás llevarán al ex mandatario estatal y a sus ex funcionarios al CERESO, mucho menos a devolverle al pueblo bueno y sabio de Colima un centavo partido por la mitad de lo robado.

“Hoy se responde a una nueva visión. Nuestro proyecto La admisión de 60 quejas ciudadanas y de autoridades por presuntos actos de corrupción, 130 denuncias derivadas de procesos de auditorías con la Auditoría Superior de la Federación y con la Secretaría de la Función Pública, 201 actas de procesos de entrega recepción con observaciones, la apertura de 62 carpetas de investigación y la recepción de 253 denuncias a la Contraloría del Estado”, reproduce como disco rayado un Vladimir carente de credibilidad e indigno de fiar.

Indira podrá seguir hablando de “no perdonar y no olvidar, pues los quebrantos financieros, la mala administración, los actos de corrupción realmente tienen consecuencias y afectan directamente al pueblo. No puede haber perdón a quienes antepusieron el beneficio personal, antes que el bienestar colectivo. No puede haber olvido de cómo se entregó el porvenir de Colima a cambio de créditos desmedidos”, pero nunca pasará de sus palabras a los hechos, de la denuncia para el consumo de su fanaticada al encausamiento de Peralta Sánchez y su pandilla ante la justicia.

El tiempo corre y se va para no regresar nunca más, y al gobierno pri-moroso de Indira que lleva ya siente meses con puras excusas y pretextos para justificar su manifiesta incompetencia, pronto se le agotará el que tiene para perseguir al exmandatario y a sus amigos que duermen a pierna suelta sabedores de que no son ni serán perseguidos por las fechorías que cometieron como funcionarios públicos estatales.

Una vez más, como cada seis años, los que entran les tapan a los que salen. No se comportan como matanceros para no ser a su vez las reses cuando terminé su sexenio. Perdón, olvido, protección y que Colima ruede, total, siempre ha sido así. ¿Y el pueblo pagano de siempre? En la indefensión total, sin nadie que lo proteja de los excesos, abusos y complicidades de los políticos primorosos.

Se dice que…

*Como la gobernadora no tiene en su rebaño morenistas pastores capaces de controlarle el Congreso del Estado, tuvo que recurrir al priista ex secretario general de la CNOP en Tecomán, flotillero de taxis y ex delegado de la Secretaría de Movilidad del gobierno peraltista en ese municipio, Armado Reyna Magaña.

*Hay que recordar que para las elecciones de 2021 el hijo de Elías Reyna intentó ser candidato del PRI a la alcaldía de Tecomán, primero; luego, pretendió lo mismos con MC propiedad de Leoncio Alfonso Morán Sánchez, para finalmente ser candidato a diputado local por MORENA que todo recoge y le prometió la su candidatura a la presidencia municipal de Tecomán en las elecciones de 2024.