Llega a 80 el número de personas desaparecidas en Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Preocupante el aumento de personas desaparecidas en este municipio pues según lo informado por la representante en el estado del colectivo Solidario de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Candelaria Huerta Pizano, actualmente se busca a 80 personas, en su mayoría hombres.



“Cuesta trabajo identificarlos porque ya son restos óseos y muchas veces se encuentran esparcidos, por eso se tienen que ir a estudios de genética y son lentos o nos dicen que no tienen material, tardan hasta un año para entregar los restos”.



Solicitó el apoyo del gobierno para que “aprieten las tuercas” y realicen su trabajo con más celeridad ya que de eso depende que la familia tenga paz, “muchas veces la familia dura dos años buscándolos y para cuándo nos damos cuenta resulta que el cuerpo ya tenía dos años en la Semefo”.



Lamentó que en esas situaciones, se tenga a la gente buscando por otros lados y no les avisan a los familiares de la posibilidad de haberlo encontrado, “hasta que uno se mete y habla y habla”.



Admitió que las principales denuncias que les hicieron las familias llegaron de Tecomán pero en particular de la comunidad de Madrid, sin embargo es muy difícil apoyarlos por la complejidad de la identificación y los trámites gubernamentales para aplicar las pruebas genéticas.



En una semana en que se encontraron y se entregaron dos víctimas con vida, dijo, desaparecieron cinco, “entonces no avanzamos, al contrario vamos sumando y sumando».