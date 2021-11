Llama Dolores Padierna a cerrar filas en torno a la unidad y el trabajo partidista en Morena

*Es un mensaje del presidente nacional, Mario Delgado Carrillo, afirma. *La delegada del CEN con los gobiernos municipales de morena visitó Colima este miércoles.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- En reunión de trabajo con el Comité Ejecutivo Estatal de morena, la delegada nacional para la vinculación con los gobiernos municipales, Dolores Padierna Luna, hizo un llamado a las y los morenistas de la entidad para cerrar filas en torno a la unidad y el trabajo partidista.

En el marco de su visita a la entidad, Padierna Luna fue recibida en la sede estatal del partido por el presidente Sergio Jiménez Bojado, y la compañera Dulce Huerta, enlace territorial de la Secretaría de Organización.

Jiménez Bojado destacó la presencia de Dolores Padierna al tratarse de “un acercamiento relacionado con su competencia por el nombramiento como delegada nacional para el intercambio con los gobiernos municipales del país. Es un tema relevante porque ella se incorpora a la vida partidaria y nos da mucho gusto tenerla entre nosotros”.

En su oportunidad, la exdiputada federal realizó una narrativa respecto al avance de los programas y obras del proyecto de la Cuarta Transformación, además de explicar a detalle las bondades de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De igual forma, como un mensaje del presidente del Comité Ejecutivo Nacional de morena, Mario Delgado Carrillo, la delegada externó un llamado respetuoso a toda la militancia a la unidad, “al cierre de filas, al actuar como compañeras y compañeros, con altura de miras, el no fijarnos en cuestiones secundarias. Todo aquel que ame a su país, todo aquel que esté en morena es porque tiene un compromiso con la Cuarta Transformación, con el país, y aquí no se valen las divisiones, hablar mal unos de otros, o debilitando a nuestro partido. Nuestro partido es muy joven y en muy pocos años ha hecho historia, proezas, cosas gigantes, que quienes llevamos años en la lucha, hemos soñado con este momento que estamos viviendo, y somos tal vez la gente más feliz del país, estamos viviendo un sueño por el cual luchamos; no lo trastoquemos con rencillas, puede haber diferentes opiniones, pero el partido tiene una línea política que trabajar”, refirió.

Asimismo, felicitó a las y los militantes por contar con una gobernadora que estará a la altura de las necesidades del estado, pues señaló que “nos ha indignado escuchar estas cifras tan lamentables que deja el gobierno saliente, pero confiamos en la enorme capacidad y trayectoria de Indira Vizcaíno Silva. Estamos comenzando una nueva era, la etapa de la transformación en Colima”, finalizó.