Listas las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2025

Estados Unidos. – La Concacaf Champions Cup 2025 ya tiene definidas sus semifinales, con dos duelos que prometen emociones al máximo rumbo a la gran final del torneo más importante de clubes en la región, donde únicamente un par de equipos de la Liga MX continúan en competencia y se enfrentarán entre sí por el pase a la final.

Por un lado, habrá choque mexicano entre los Tigres de la UANL y Cruz Azul, mientras que en la otra llave se enfrentarán los Vancouver Whitecaps de Canadá y el Inter Miami del astro argentino Lionel Messi, representando a la MLS.

Locked in for the Semifinals! 🔥

🇺🇸 Inter Miami vs Vancouver 🇨🇦

🇲🇽 Cruz Azul vs Tigres 🇲🇽 pic.twitter.com/FES1D7y2CF

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 10, 2025