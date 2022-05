Líder de taxistas en Tecomán celebra que el Congreso realizara parlamento abierto sobre reforma a la Ley de Movilidad

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Carlos Samuel Serrano Cabrera, Secretario General de la Unión de Permisionarios y Automóviles de Alquiler y Conexos A.C. celebró el ejercicio que se llevó a cabo en el Congreso del estado sobre la reforma a la ley de Movilidad.

“Con lo anterior se contribuye a la democracia del Estado de Colima. No se puede negar la presencia del transporte ilícito que brinda servicio público sin la autorización de la Secretaria de Movilidad, somos conscientes de las necesidades de los núcleos urbanos sobre la mayor presencia de transporte público, sin embargo, aquel se debe ajustar a los marcos legales que se establezcan en la propia ley de Movilidad y los reglamentos municipales”, señaló.

El Parlamento Abierto sobre la Reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Colima, fue convocado por los diputados Sandra Patricia Ceballos Polanco y Roberto Chapula de la Mora, integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad.

Sobre el tema, Carlos Samuel Serrano señaló que se debe Realizar tomar en cuenta sobre la presencia de este transporte ilícito, que no paga un seguro de viajero, no existe un responsable solidario sobre los daños y perjuicios a los pasajeros, a terceros, ni cuando menos a sus propios choferes.

“Es decir, quien decida de manera libre hacer uso de este transporte debe asumir el riesgo de quedar desamparado en caso de un siniestro. No se debe pasar por el alto el destrozo económico que ha representado en el Transporte Colectivo, en el que de 40 camiones que venían trabajando, en la actualidad únicamente trabajan 13; lo que ha representado no solo un costo económico en los choferes y concesionarios, sino que ha permeado al sector estudiantil, a quienes se les venían realizando descuentos, que a la fecha ya no se están realizando”.

Subrayó que la gran problemática en el incremento de unidades que prestan este servicio de transporte ilícito es la falta de interés de las Administraciones Municipales; no obstante, las disposiciones al respecto previstas en los Reglamentos de Vialidad, de manera clara establecen la forma en la que deben de actuar nuestras autoridades.

Por otra parte, reconoció Serrano Cabrera las acciones que la Secretaria de Movilidad viene realizando, sin embargo, su capacidad se encuentra superada por el número de unidades que día con día vienen en aumento y que de manera desmedida han invadido sin control las calles de nuestro querido Estado.

Y concluye: “el ambiente de insubordinación que genera el incumplimiento de la ley, propicia sin lugar a dudas el incremento de la violencia y consecuentemente un ambiente de inseguridad, en el que se percibe que la autoridad no puede cumplir con su mandato Constitucional”.