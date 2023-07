LAS PUNTADAS DE MARCE

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

Primero fue su lacayuna propuesta de crear en su hipotética administración 202-2030, la Secretaría de la Defensa de la Cuarta Transformación, porque la ve débil, vulnerable, en peligro de que los electores le den pa´trás en los comicios del domingo 2 de junio de 2024, ofreciéndole la titularidad de esta al poderoso junior cuatroteista Andrés Manuel López Beltrán. Repuesto de la sonora rechifla que se llevó por su afán de quedar bien con la familia real, ahora la corcholata Marcelo Ebrard Casaubón, muy valiente y entrón, reta a debatir a la virtual candidata del Frente Amplio Por México a la presidencia de la República 2024-2030, Xóchitl Gálvez, en lugar de subirse al ring con sus propios competidores de mentiritas como Adán Augusto López Hernández y Claudia Sheinbaum Pardo.

A las corcholatas presidenciables su jefe AMLO les tiene prohibido debatir entre ellas, pero como su línea es pegarle a Xóchitl que ya les disputa el liderato en una carrera a la que ella apenas entró, Marce, como los boxeadores que para subir en el ranking retan a quien está mejor posicionado, no a sus iguales o inferiores, muy valiente él, la emplaza a “un cara a cara sobre la actualidad política del país. Cuando ella quiera”. ¡No te calientes plancha! Primero es lo primero. “Estimado Ebrard, vi tu invitación al debate, pero no es el tiempo. Suerte en tu proceso, veo los dados cargados”, fueran la certeras estocadas que como respuesta le clavó Xóchitl a Marce en salva sea la parte.

Con quien debe fajarse Marcelo es con Claudia, la favorita de Palacio, la corcholata de las Chicas Súper Poderosas (Bombón, Bellota y Burbuja), trío que echó toda la casa por la ventana acarreándole sin miramientos ni apego a la Ley, a cientos de beneficiarios de los programas sociales del Gobierno Federal, y a sus propios empleados, a su evento vespertino del domingo 23 de julio pasado en la Calzada Galván, en la capital de Colima.

Claudia Sheinbaum “es la que representa el seguimiento del cambio que necesita el país, la continuidad que requiere de todos los trabajos que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos muy bien en los recorridos que ha estado llevando a cabo en diversos puntos del país, en donde la gente la ve como la mujer que está trayendo la esperanza, con sello propio”, le cantan sus porristas indiristas.

El malquerido Marce pretende demostrar que le puede ganar a Xóchitl en un debate que nunca jamás se llevará a cabo porque #EsClaudia la elegida del Señor y no él. “Siempre es tiempo de debatir. Este momento es inédito. Pienso que a la sociedad le gustaría escucharnos. Estoy seguro de que el pueblo te dirá lo mismo”, se aferra el segundón Marce, pero en esta etapa su debate debe ser con una Claudia que se resiste alegando que “atizar las confrontaciones entre compañeros de partido sólo beneficia a la oposición”, y no con una Xóchitl que no tiene por qué pelarlo.

Si en esta etapa de placeo intrapartidista no habrá debate entre Claudia y Marce, ¿Por qué habría de haberlo entre éste y la opositora Xóchitl? No es por allí. Marce, los debates entre presidenciables se darán cuando los convoque el Instituto Nacional Electoral, ni antes ni después. No comas ansias, Marce. A corto plazo, en el ring nacional seguirán debatiendo tu líder moral Andrés Manuel López Obrador y Xóchitl Gálvez, no hay lugar para ti.

Se dice que…

*“Toda la gente que tenemos de confianza debe acudir junto con sus familias de ser posible, para que se vea un gran número de gente en el evento dominical, que se vea que es mucho el pueblo que apoya a la doctora”, sentenció inapelable Bombón. Por lo visto, le funcionó el acarreo.

*Bombón le cumplió con la movilización de su clientela, a una Sheinbaum a la que Xóchitl Gálvez le borró la sonrisa y la trae ya cabizbaja, meditabunda, ida, insegura, temerosa de que del plato a la boca se le caiga la candidatura.

*Ya las tres corcholatas morenistas de AMLO pisaron base en el estado. Adán Augusto López Hernández lo hizo en el puerto de Manzanillo, y Claudia Sheinbaum Pardo y Marcelo Ebrard Casaubón en la ciudad de Colima.

