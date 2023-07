LAS BASES PANISTAS SE REBELAN

Encender una vela es

proyectar una sombra.

Ursula K. Le. Guin.

Por: Manuel Olvera Sánchez

El Partido Acción Nacional (PAN) ha padecido durante toda su vida y la historia así lo registra, que una cosa son sus militantes, o sea, sus bases que son las que lo fortalecen y otra los liderazgos que en muchos de los casos lo único que buscan son sus beneficios particulares, haciendo a un lado los que la militancia les dicta, sin embargo, la militancia siempre ha logrado imponer lo que a juicio de ellos es lo que más les conviene tanto al partido acción nacional como el proyecto de nación que se busca.

En Acción Nacional se ha caracterizado y es una costumbre disentir, su militancia siempre se ha distinguido por ello, tanto en asambleas como en convenciones la militancia se impone y no siempre prosperan los que las dirigencias o liderazgos prefieren, vale recordar los casos particulares de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa quienes no eran del agrado de las dirigencias y resultaron ser candidatos y posteriormente presidentes de la República Mexicana.

Es del dominio público que la mayoría de las dirigencias estatales y liderazgos emblemáticos del Partido Acción Nacional a lo largo y ancho del país habían pactado apoyar al Diputado Federal Santiago Creel Miranda para que él fuese quien abanderara las siglas del Frente Amplio por México a la presidencia de la República, incluso contando con el visto bueno del presidente nacional del PAN Marko Cortés, sin embargo, no contaban con que las bases panistas se rebelaran al grado de apoyar abiertamente a Xóchitl Gálvez ya que ven el ella la mejor opción para representar al panismo en la próxima elección del año 2024.

Las bases panistas ven con beneplácito a la senadora Xóchitl Gálvez, la ven como una mujer empática y consciente de lo que se ocupa para sacar a México de ese retraso en el que lo han metido los que hoy nos gobiernan.

El Diputado Federal Santiago Creel Miranda debe estar consciente que su tiempo ya pasó, que su cima político ya pasó, por lo tanto deberá sumarse a Xóchitl Gálvez con la finalidad de forjar una candidatura fuerte y que logre un resultado electoral de manera holgada para evitar dar elementos al Presidente de la República de llevar a cabo algún fraude electoral.

Santiago Creel debe entender, y sus más cercanos colaboradores le deben hacer ver que su tiempo ya pasó, que en política las oportunidades se aprovechan en el momento y su oportunidad ya lo tuvo, también debe entender Santiago Creel que su discurso está muy acartonado y no conecta con la sociedad, le falta carisma y personalidad, pero también es de reconocer que cuenta con muchas capacidades que si se suma al proyecto de Xóchitl Gálvez indudablemente contribuirá de manera significativa en el trabajo político de Xóchitl Gálvez.

También la dirigencia nacional del PAN deberá abrirse a los nuevos tiempos electorales, ya que resulta importante aglutinar a todos y cada uno de los liderazgos al interior de Acción Nacional y hacer a un lado esos intereses mezquinos que tanto han dañado al PAN en los cuales han privilegiado el interés personal haciendo un lado el del bien común .

Los institutos políticos que forman parte del Frente Amplio por México deben tener presente que quien en realidad conecta, cuenta con carisma, discurso y conocimientos de lo que le aqueja al país es la senadora Xóchitl Gálvez, que deben conciliar diferencias con la finalidad de qué la ciudadanía se sume a este gran proyecto de nación y que busca la Senadora Xóchitl para el país.

No cabe duda que Xóchitl Gálvez cuenta con muchas fortalezas entre los que destacan una trayectoria impecable en el servicio público, una personalidad y carácter que supera en mucho a cualquiera de los cuatro aspirantes del partido del presidente y algo más importante que inspira una plena confianza lo cual ha propiciado un crecimiento que tiene aterrado al presidente de la República al grado de qué no hay día que no la mencione en su conferencia mañanera.

Los números y las tendencias mismas que van a la alza corresponden a la senadora Xóchitl Gálvez, Santiago Creel de Acción Nacional debe tener presente que las elecciones se ganan con votos, y la senadora Xóchitl Gálvez a decir de los mercadólogos políticos es la única que conecta con el electorado ya que ven en ella a la persona indicada para cumplir con los compromisos que Andrés Manuel López Obrador nunca le cumplió al pueblo de México.

¡MÉXICO, HAZ MEMORIA!

La visión que tenías sobre mí, no la defraudare, eso me fortalece aún más, serás ese impulso para lograrlo.

[email protected]

Facebook: manuel Olvera sanchez

Twiter:@manolsa

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.