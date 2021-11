La XL Legislatura ¿más de lo mismo?

Tribuna villalvarense

Por: César Alejandro Guerrero.

Comenté la semana anterior que tenía personalmente confianza depositada en las palabras de Viridiana Valencia, la cual, aclaro, a pesar que no es santa de mi devoción en primera instancia se había ganado mis respetos por la forma tan convincente en que enfrentó al corrupto de José Ignacio Peralta Sánchez en el acto de la entrega de su penoso último desinforme de gobierno, ese primero de octubre me agradó lo reconozco porque enjundiosa expresó: “solo les adelanto que esta legislatura no está a la venta, si encontramos en nuestra tarea de fiscalizar algún presunto daño a nuestro Estado, esta vez la justicia estará de la mano de los ciudadanos”.

Después Indira Vizcaíno resaltó en su toma de posesión el pasado uno de noviembre “quiero decir con claridad y fuerza, haremos todo, absolutamente todo lo que nos toque para revisar el pasado y para que se castigue cualquier irregularidad y cualquier conducta y acción fuera de la ley -lo que arrancó aplausos de la concurrencia- ni perdón ni olvido, pero tampoco persecución del pasado para evadir nuestras responsabilidades hacia el presente y el futuro, a las y los colimenses no les importa que tan chueco y hundido dejaron el gobierno –aquí no concuerdo, si nos importa, al menos, a mí sí- las y los ciudadanos esperan experimentar pronto, en su realidad, en su entorno, que las cosas pueden ser distintas.

Exacto señora gobernadora y diputada, coincidimos, es el clamor popular generalizado, para que darle tanta vuelta, esta película ya la vimos varias veces, hace seis años con Mario Anguiano Moreno, recientemente con el ladrón de JIPS, luego entonces puro bla, bla, bla y más bla, parlanchines pues, gritan a los cuatro vientos cuando hay medios de comunicación que no permitirán impunidad, castigarán a los que saquearon el erario público con todo el peso de la ley, discurso bien chingón, sermón versión colimote de las mañaneras, hasta hacen llorar con tanta disque honestidad, pero no pasan de ahí, peor, luego pasan en convertirse en cómplices o mínimo solapadores, dicho esto en contexto, preocupan las palabras de la presidenta de la JUCOPO la Viri, quien declaró hace unos días que por el momento, el Congreso del Estado no contempla ordenar una auditoría excepcional al gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez que permita revisar el ejercicio de los recursos desde el 2016 y hasta el término de su sexenio. Alarmante, reitero, este camino ya lo recorrimos y nadie ha pisado la cárcel por decir lo mucho.

Insisto este posicionamiento de la diputada Valencia intranquiliza porque seguro tuvo el tiempo de leer todas las cochinadas del nefasto sexenio y como ella es la mera, mera del congreso, se teme contagie a sus homólogos su pasividad, si bien eexplicó que la Ley de Responsabilidades contempla hasta un año después de que terminaron el encargo para aplicar sanciones en contra de aquellos que provocaron la quiebra financiera del gobierno del Estado, tal cual dijeron la 59 Legislatura, 58, 57 y las que quieran contar anteriores, no le van hacer nada a nachito, el degenerado está lejos disfrutando de los millones que robó del erario y los salarios de trabajadores, así de sinvergüenza y cínico cobijado por el congreso, es la percepción.

Empero bueno fuera nos callen la boca incluyendo los de la coalición “Vamos por Colima” con mayor decisión o más bien diría preocupación los priístas, digo si estos últimos quieren despojarse del tufo de corrupción con que los tienen etiquetados el electorado, más aquellos que tienen aspiraciones políticas en 2024, por ejemplo, el flamante coordinador de la fracción, Héctor Magaña Lara, quien a su dicho, por inconsistencias desechó la primera intentona de juicio político, sin embargo ante la chinga que le pusieron en redes sociales no le quedó de otra que recular para justificarse y decir “le entramos” al Juicio Político contra el Gobernador y sus colaboradores siempre y cuando todo proceso para conseguir ese fin este ceñido al marco de la ley, al principio de legalidad”, o sea, que no le cae el veinte a este vale lo que quiere y exige la gente en la actualidad.

Viri, no nos defraudes tan rápido, da que pensar tu exposición que harán todo lo que les corresponda como Poder Legislativo para sancionar, pero no se comprometen con una fecha específica, por ello aplica el refrán popular, el que se quema con leche hasta el jocoque le sopla, acaso no sabes, pero supongo sí, el oscuro pasado de la vergüenza de Tinajas y el final, que más ejemplo quieres, has tuyo, propio, adopta este sentir de cientos de miles, cansados de tantos pillos que despacharon en palacio. Te deseo, por lo que se vivió en la 59 legislatura donde cambiaron de coordinador de Morena como calzones según acuerdos y conveniencias políticas, dures los tres años para cumplir tu palabra, en estos momentos tienes todo a favor para lograrlo, apoyo de la gobernadora, AMLO, compañeros de bancada, satélites y “opositores”, pero sobre todo las demandas interpuestas ante diversas instancias por la burocracia estatal y la Universidad de Colima, quien ayer en voz de su rector, Cristian Torres Ortiz Zermeño, afirmó que no las retirarán y que el desvío de recursos para nuestra máxima casa de estudios es de 200 millones de pesos.

Regreso al título de la columna, considero es poco tiempo para evaluar a nuestros honorables tribunos, no obstante en mi parecer Viri, la más destacada aun su pésima señal comentada supra líneas, sus compañeritos de la 4t, colgándose todos los días de la popularidad del peje, por si solos no generan nota, menos por su trabajo, uno anda más preocupado por el maíz y las hortalizas, el resto del montón, ni al caso. La chiquillada, el de la supuesta “experiencia” Roberto chapulín de la Mora, vendió su alicaída honorabilidad, ad hoc, muera el rey, viva la reina, junto con la iletrada de Paty Ceballos que no haya como justificar el regalo que Dios la mandó, ambos dos, se ofrecieron de tapete, sin pedírselos Indira, para sugerirle y pre aprobarle un crédito a corto plazo, ¡¡¡nombre son unos genios!!! Lo digno de analizar porque ya me extendí en esta ocasión, el papel que jugarán los inquilinos de las otras curules. Continuaremos…