La visita del presidente/ Febrero mes del terror por la inseguridad/ Siguen los asesinatos a periodistas…

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz.

De nueva cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará el estado de Colima, nuestra entidad será sede de la “Mañanera” en medio del caos, de la violencia, de grupos inconformes de la 4T por designaciones en algunos puestos de relevancia en el gabinete, de los mismos de siempre incrustados en gobierno del estado, listos para sonreírle y hacer reverencias pero al mismo tiempo, hacer el trabajo sucio de sus amos; además en medio de un gran desconsuelo porque cada día, hay balaceras en la capital de Colima, en el reino del Rey Coliman.

De nueva cuenta López Obrador enviará el mensaje de reforzar las medidas de seguridad, debido a que en la capital de Colima y su zona conurbada se han presentado hechos violentos que han dejado al menos una decena de homicidios, balaceras en distintos puntos, aparición de narcomantas y vehículos quemados. La violencia ha llegado a tal grado que la Universidad de Colima suspendió labores un par de días, todo esto hizo que AMLO viniera a enviar un mensaje, tan solo con su presencia, espero los nombres de políticos corruptos citados en la «Mañanera».

FEBRERO MES DEL TERROR

Han transcurrido tres meses y 22 días en que Indira Vizcaíno se convirtió en la gobernadora constitucional en la entidad, sin embargo los hechos aislados relacionados con homicidios dolosos, no eran tan acentuados como hasta ahora, históricamente para la entidad, el mes de febrero de este 2022 será recordado como uno de los más violentos, pues desde los hechos ocurridos al interior del Cereso de Colima, no ha habido un solo día de tranquilidad para los residentes de la capital y la zona conurbada, las balaceras y los asesinatos son el pan nuestro de cada día.

La realidad es que son problemas heredados de gobiernos anteriores que generaron la inseguridad, misma que hoy los colimenses, nos hace salir a las calles intranquilos, algunos con miedo, porque los hechos delictivos no sólo están ocurriendo en la capital, sino en diferentes municipios, pero ya se le agotó el tiempo a la gobernadora Indira Vizcaíno para voltear atrás, es el momento de tomar el control de la situación y salir a dar un mensaje a los colimenses dónde se nos informe diariamente ¿cuáles son los avances en materia de seguridad? Por qué pese a ver el despliegue de efectivos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Marina, los hechos delictivos no cesan y los ciudadanos necesitan estar informados y les sean aclarados los cientos de noticias y rumores que a diario circulan en diferentes sitios y la oposición a modo, convenenciera como es su perfil, los están aprovechando de maravilla.

SIGUEN LOS ASESINATOS DE PERIODISTAS: ahora la periodista Michelle Pérez Tadeo, conocida como Michell Simon, fue encontrada muerta el martes al sur de Ciudad de México; la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que su cuerpo fue encontrado, envuelto en sábanas, por trabajadores que combatían un incendio en la carretera Picacho-Ajusco. Las autoridades, que no dieron a conocer la causa de la muerte, dijeron que estaban trabajando en diferentes líneas de investigación.

Familiares y amigos de la periodista de 29 años, originaria del sureño estado de Veracruz y madre de un niño de cuatro años, denunciaron su desaparición el pasado viernes. Grupos de defensa de los periodistas y activistas denuncian que grupos criminales, así como políticos y funcionarios corruptos molestos por el trabajo de los reporteros, son sospechosos de llevar a cabo muchos de los asesinatos. Más del 90% de los cuales queda sin resolver y en Tijuana se manifestaron contra la violencia a los trabajadores de los medios de comunicación. Lamentable pues es la sexta persona que se dedica a los medios de comunicación acaecida por la violencia en lo que va de este año, definitivamente algo debe hacerse para garantizar la seguridad a los trabajadores de los medios de comunicación.

LOS REMOS DE LA PANGA

REMAZO 1: circula un fragmento del video de la mañanera de la alcaldesa Griselda Martínez, donde afirma que: “yo sí tengo un compromiso con la sociedad, yo si he expuesto mi vida, no como quienes pactan para que no los toquen, quienes acuerdan para que no los molesten, quienes nadan de muertito para no tener ninguna cosa de qué preocuparse, quienes se coluden con los poderes pasados para no molestar”. Y es que hay que recordar algo, días antes de la visita del presidente, por lo menos tres, todo lo que se escribe, se dice, llega a sus oídos, seguramente en la visita el presidente Andrés Manuel López Obrador, tendrá unos minutos para conversar con la alcaldesa de Manzanillo, como cada visita que realiza a Colima. ¿De qué hablaran?

REMAZO 2: ayer la gobernadora Indira Vizcaíno visito la ciudad de México y de acuerdo con el itinerario sostuvo una reunión con el presidente López Obrador. En su visita aprovechó para visitar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, y dijo: “con quien avanzamos en distintos esquemas de colaboración en materia de seguridad, educación y turismo. Pronto daremos más detalles” ¿Habrá reingeniería en Seguridad Pública? ¿Dará una revisadita a los nombramientos entregados de la SE Colima y otras dependencias? pues el presidente habla de combatir la corrupción y actualmente hay varios “funcionarios, achichincles y gestores” que forman parte del grupo que combatió en campaña, me refiero amable lector, lectora, «de los mismos de siempre» y están felices, sonrientes y serenos despachando desde una oficina, mientras los que lucharon contra la corrupción y para que la alternancia ganara, se quedaron “nomás milando” cómo dice el chinito.

REMO: un rumor está en el ambiente y es el relacionado a que supuestamente la alcaldesa de Manzanillo es concesionaria de 17 Mototaxis, y aunque no ha sido confirmada por ninguna autoridad o líder de Mototaxis, o por Griselda Martínez edil porteña, lo que sí es verdad es que los taxistas andan bravos porque no existe regulación de este servicio. Mito o realidad, esta noticia surge muy convenientemente a días de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿acaso intentan desgastar la imagen de la alcaldesa para inhibir su acercamiento al presidente? ¿ O realmente presentarán pruebas de que 17 Mototaxis son de su propiedad? Al tiempo