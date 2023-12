LA UNIVERSIDAD SE FORTALECE CON CHRISTIAN TORRES

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Con el Teatro Universitario a reventar, el rector de la Universidad de Colima, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño dio su tercer mensaje anual de sus actividades al frente de la institución educativa más relevante en la entidad, estuvieron presentes la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, ex gobernadores, ex rectores de la institución, dirigentes y ex dirigentes de la FEC, presidentas y presidentes municipales, empresarios y ciudadanos distinguidos además de los directivos de la Casa Máxima de Estudios, sin duda el actual trabajo del rector fortalece a la Universidad.

SÍNTESIS DE SU INFORME

Parte de su mensaje lo realizó mediante video señalando historia, cifras, logros y avances de la institución durante los 83 años de su existencia, precisando que registraron en el presente año un número sorprendente de alumnos, 9 mil 500 estudiantes de nuevo ingreso, lo que les permite tener hoy un gran total de aproximadamente 30 mil alumnos en la entidad, tiene 37 bachilleratos en los diez municipios con poco más de 15 mil estudiantes, logró 66 licenciaturas con cerca de 13, 600 estudiantes, tienen a cerca de 4 mil empleados y trae el proyecto de la Universidad Digital para quienes por cuestiones de trabajo, tiempo o razones económicas al no poder asistir en forma presencial diariamente, pueden continuar sus estudios por la vía digital pero con determinadas prácticas.

LA GOBER ASISTIÓ ENFERMA

La gobernadora Indira Vizcaíno Silva estuvo presente en el informe a pesar de que advirtió estar enferma de la garganta, motivo por el cual no dio su mensaje esperado en el evento y por los medios, pero su presencia decía más que mil palabras, así respaldaba la labor del rector, pues si recordamos el año pasado en su mensaje dijo la mandataria que el Gobierno de Colima había cumplido a la Universidad al haberle entregado más de 500 mdp, lo que no hizo la pasada administración estatal de Nacho Peralta que dejó bailando y a la deriva a la Universidad, la mandataria dijo que entre gobierno estatal y la Universidad destacó la cordialidad y entendimiento que han prevalecido, que permite el respeto institucional, el diálogo franco, acuerdos, coordinación y trabajo en equipo; reconoció la disposición del rector para establecer esta relación altamente productiva y de objetivos compartidos. Dijo que el gobierno de Indira Vizcaíno ha cumplido como ningún otro a la Universidad y a las y los universitarios.

ESCENARIO POLÍTICO ESTATAL RUMBO AL 2024

La alianza entre los partidos de Morena, PT, Verde, PES y Nueva Alianza, en su jaloneo para el proceso quedó fuera el partido magisterial de Nueva Alianza, por lo que deberá ir al margen, lo mismo Fuerza México a pesar de que le tendió puentes a Morena, no tuvo entendimiento local y en cuanto al Frente Opositor; PRI, PAN, y PRD se hizo a un lado el PRD y se independiza, irá solo a pesar de su poca membresía.

¿POR QUÉ EL PLEITO DEL PRI Y EL PAN POR LA CAPITAL?

Más que pleito entre partidos, es solo entre Margarita Moreno y Riult Rivera es una pugna innecesaria, que fue provocada inclusive por ambos y no por sus dirigentes de los partidos que los representan, porque fueron más bien errores personales de los dos aspirantes, de acuerdo a nuestro análisis, los dos errores fueron, primero; Margarita cometió el error de empezar a coquetear políticamente con el partido Naranja de Movimiento Ciudadano inclusive se tomó fotos con Luis Donaldo Colosio y el gobernador Samuel García asistiendo hasta su informe a Monterrey, lo que daba entender su posible salida del PRI, pero el MC se desmoronó y tronó antes de que cantara el gallo, al puro arranque de su precampaña presidencial, fue un descalabro nacional del MC, ¿Acaso por eso se quedó Margarita de nuevo en el PRI?, preguntaba la gente y finalmente se vio obligada después, hasta hace unos días, en aceptar públicamente su reelección en el tricolor, no lo hizo antes, quizás ese fue un error estratégico, aunque pudo haber querido solo ampliar su influencia con el MC local y nunca lo dijo.

Por otra parte, el segundo error fue también de Riult Rivera, ya que a sabiendas de que hubo un acuerdo al principio de que los alcaldes y diputados locales que ganaron las elecciones pasadas tienen el mayor peso y derecho para reelegirse, del partido que sea, y trascendió ese acuerdo entre el PRI y el PAN, pero desde antes de que hiciera Margarita esos inadecuados coqueteos políticos con el MC, Riult proyectó mal sus baterías a esa misma posición, una labor política anticipada y quizás inadecuada.

Error similar tendría Riult en el supuesto de que, si algún compañero diputado local o ex senador del PRI intentara quitarle su derecho a la reelección en su distrito como diputado federal que ganó representando al PAN, y que ganaría ahora más cómodamente que los demás, incluyendo a Locho que será muy difícil que la gane y si se decidió finalmente Margarita Moreno buscando su reelección, es simplemente su derecho aún sea en forma tardía y arrastrando su error de coqueteo inadecuado con el MC.

“Por ello Tanto Margarita como Riult deberían reconocer sus errores políticos”, ambos deben tener más apertura, tolerancia y reunirse para su concertación y les evitan conflictos a sus partidos para definir el rumbo político estatal, pues una cosa tiene en su beneficio Margarita, siguió trabajando activamente su municipio y tiene sus estructuras listas para la acción, cabe señalar también que el inicio de la inconformidad de la capital entre ambos fue por el reparto de las regidurías y direcciones del Ayuntamiento, argumentan que no se cumplieron en su totalidad como acordaron al principio. Por tal motivo deberían sentarse a concertar y resolver un conflicto que crearon ambos, pero que los arrastra ahora en las decisiones finales, tanto para su triunfo si llegan acuerdos o para su pérdida política si se dividen, pues, deben saber también que, aunque logren acuerdos, Viridiana Valencia Vargas es una mujer activista de hueso colorado en Morena y también trae simpatías de la raza en la capital sobre todo en las colonias populares y comunidades, para ella es mejor que se dividan y si no, de todos modos no será una elección tan fácil para las dos fuerzas más relevantes en la capital.

