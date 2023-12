‘Gaby Rodríguez, por la alcaldía capitalina’

PARACAÍDAS

Por: Rogelio Guedea

El oportunista y traidor Locho Morán dejó no hace mucho Movimiento Ciudadano, luego de utilizar a este partido como si fuera su propia empresa pero sin pagar impuestos, y se fue a Morena en busca de cobijo político e impunidad legal. Su adhesión buscó evitar que el brazo de la justicia tocara a su domicilio en virtud de las acusaciones que recaían sobre él por el desvío de 53 millones de pesos durante su gestión como alcalde capitalino. Todo parece que Locho Morán lo consiguió aunque ni la sociedad ni el sindicato olvidarán este agravio, y se lo cobrarán apenas se le ocurra salir a las calles a pedir el voto apelando al olvido. Pero dentro de todo lo malo, lo mejor fue que Movimiento Ciudadano se limpió del lastre lochista y ahora este instituto político, de quererlo, podría realmente renovarse, reestructurarse y reorganizarse y darle un sentido cabal alos propósitos que le dieron origen: ofrecer una alternativa electoral real, ciudadana, para la sociedad. Aun cuando Movimiento Ciudadano ha estado reclutando cartuchos quemados de otros partidos (como al ex priista Chuy Dueñas), lo que no hará sino desvirtuar los fines de fondo de este instituto político, todavía quedan legítimos emecistas que podrían realmente convertirse en en perfiles competitivos para las elecciones de 2024. Entre estos perfiles está el de la propia Gaby Rodríguez, ex candidata a la diputación local en las pasadas elecciones, en donde obtuvo una votación plausible, y ahora una firme candidata para la alcaldía capitalina. Gaby Rodríguez, quien hizo su registro el pasado viernes, ha conseguido una trayectoria limpia en su carrera política dentro de Movimiento Ciudadano, contraria a la de Magda Ureña, también aspirante a la alcaldía capitalina por el mismo partido, quien estuvo involucrada curiosamente en un juicio político, junto con el mismo Locho Morán, por el mencionado presunto desvío de los 53 millones de pesos. Aunque tal parece ser que se busca imponer como candidata a la alcaldía a Magda Ureña desde la cúpula emecista, lo cual sería catastrófico para un partido que incluso está en riesgo de perder su registro, este revés a la democracia interna de este partido movería mucho a sospechosismo toda vez que sobre la mencionada Magda Ureña pesan las acusaciones del desvío millonario que también involucran a ex alcalde Locho Morán. Por eso, el sentido común indica que entre estas dos aspirantes es Gaby Rodríguez, con trayectoria pulcra y sin escándalos, quien mejor puede representar la candidatura emecista a la alcaldía capitalina en los próximos comicios. Todo parece indicar que Movimiento Ciudadano en Colima, de no cambiar el rumbo para evitar convertirse en una camarilla más de facinerosos que utilizan el partido para sus fines personales, podrá realmente ser una opción política para las electores colimenses, todo depende de que, como he dicho, promueva caras competitivas y atractivas en las boletas electorales de 2024. Pronto sabremos si son capaces de vencer el desafío.