Por: Manuel Olvera Sánchez.

En nuestro país un problema el cual hemos padecido por décadas y que a nivel mundial se ha estigmatizado a nuestra nación es por la corrupción, sin embargo, hablar de la corrupción no representa solo en el relacionado al manejo del dinero, existen una infinidad de delitos que en muchos de los casos no se denuncian y en gran parte obedecen a que en su mayoría la corrupción que impera en las instituciones encargadas de garantizar el estado de derecho lo impide.

Uno de los delitos que han crecido de manera considerable en nuestro país es el relacionado a la trata de personas, es un delito que según las estadísticas y estudios llevados a cabo por diferentes organismos internacionales ha crecido tan solo en 5 años en un 33% sin que a decir de ellos hoy en día existan políticas públicas enfocadas a enfrentarlo.

Los expertos en el tema de la trata de personas han concluido que derivado a que el proceder de las autoridades ha sido actuar de manera omisa ante un delito que ha crecido de manera importante, los criminales actúan con conocimiento de causa de que el brazo de la ley no los alcanzará.

Existen varios indicadores a través del cual se revela que el actual gobierno está desatendiendo el tema de la trata de personas entre los que destacan que: a la fecha no se hace publico el informe relacionado a este delito, situación que sucedió en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto; dentro del marco legal existen vacíos que no han sido enmendados, situación que deriva en que los delincuentes siguen sin castigo; y que nuestro país no ha presentado un planteamiento sobre qué está haciendo nuestro país a nivel continente.

Los expertos en el tema observan con preocupación que dentro de la agenda del actual régimen no exista sobre la mesa pública las bases que indiquen al menos que se tiene la intención de enfrentar este flagelo, situación que en los anteriores sexenios al menos si estaba acreditado, que si bien es cierto en muchos de los casos las acciones por parte de las autoridades no eran las esperadas, si se trabajaba con la intención de disminuir este delito.

La trata de personas es un tema tan complejo ya que los recursos económicos destinados para este fin no son suficientes lo cual propicia que las autoridades no estén en condiciones plenas de castigar a los culpables, sin embargo, si podemos señalar que existen convenios interinstitucionales enfocados a contribuir de manera conjunta para enfrentarlo y que quienes cometen este tipo de delitos enfrenten las consecuencias al cometer este tipo de conductas antisociales.

Lo lamentable en este caso en particular para quienes son víctimas de este tipo de delitos requieren de la atención especializada ya que se deberá de realizar un diagnóstico a profundidad sobre las condiciones emocionales en las que se encuentran, y que en la mayoría de los casos son seres humanos sumamente lastimados por personajes que no cuentan con la más mínima empatía con sus semejantes.

Desafortunadamente la pandemia COVID-19 ha contribuido para que este tipo de delitos se vean incrementados debido al confinamiento al que se esta siendo sujeto, por lo tanto las redes sociales juegan un papel fundamental y les facilita a este tipo de criminales poder llevar a cabo sus actos reprobables, como es el caso de jóvenes que buscan empleo y son presas fáciles de ser utilizadas por estos delincuentes.

Un factor clave y es del cual este tipo de criminales ven como una fortaleza para llevar a cabo sus actos delictivos representa el ser joven y que viven en un total aislamiento, la soledad o son presas de algunas adicción; y si a eso le sumamos la desintegración familiar que propicia que los jóvenes desconozcan los riesgos permanentes al existir individuos que obtienen beneficios ante este tipo de escenarios.

Las autoridades de los tres ámbitos de gobierno deberán prestar atención a este tipo de delitos ya que su incremento es más que preocupante y más aun ya que en su mayoría son mujeres y menores de edad quienes han sido objeto de este tipo de criminales, razón de mas para que se asuma bajo un alto sentido de responsabilidad y actúen en consecuencia.

En lo referente al gobierno del estado, hemos sido testigos de que posiciones claves como lo es la Secretaría General de Gobierno en la cual la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva se decantó por una mujer de sus múltiples confianzas como lo es la C.Guadalupe Solís Ramírez, lo anterior compromete aún más a la actual administración estatal en prestar especial atención a este flagelo como lo es la trata de personas ya que las estadísticas acreditan que en su mayoría son mujeres y en muchos de los casos menores de edad que por su condición son presas de criminales sin la más mínima calidad moral y que deben ser llamados a cuentas ante los delitos cometidos.

