La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística

Por: Manuel Godina Velasco.

El pasado lunes 18 de abril se cumplieron 189 años de existencia en México, de la prestigiada Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que es la primera sociedad científica de América y la cuarta a nivel mundial, lo que de por sí nos llena de orgullo. El prestigio que durante sus primeros 100 años de existencia ganó por las enormes contribuciones que para el reordenamiento de la ciencia y para bien del país, hizo esta Institución que nació cuando nuestro país apenas se encausaba en un modelo republicano, tras una década de ir consolidando una estructura jurídica de tipo federalista.

Quién esto escribe, en su carácter de socio activo, presentó trabajo de ingreso con el tema de la “Erección del Estado de Colima como entidad integrante del Pacto Federal”, cuya ceremonia de investidura, protesta e imposición de venera, ocurrió el día 10 de julio de 2018, en la sede nacional de esa reconocida institución, en la CDMX, con la presencia del entonces gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, evento protocolario que se dio, bajo la presidencia de la Junta Directiva que encabezan los prestigiados académicos Hugo Castro Aranda; Virgilio A. Arias Ramírez y Alfredo Ríos Camarena, quienes están por fortuna todavía al frente de nuestra Sociedad.

Desde su fundación la SMGE ha recibo como socios a los pensadores mexicanos, hombres de ciencia y de las letras más notables de nuestro país, entre quienes figuran Mariano Otero, Melchor Ocampo, José María Lafragua, Ignacio Ramírez, Benito Juárez García, Vicente Riva Palacio, Gabino Barreda, Guillermo Prieto, Justo Sierra, Emilio Portes Gil, Eulalia Guzmán, Jaime Torres Bodet, Adolfo López Mateos, Jesus Reyes Heroles, Rodolfo Neri Varela y tantos otros mexicanos ilustres, que sería muy largo enumerar.

Bajo el postulado de que “la inteligencia no se detenga”, Hugo Castro y su directiva, ante el obligado encierro a que nos confinó la pandemia del Covid-19 y la prohibición de realizar eventos masivos, nuestra Sociedad siguió impulsando la realización de conferencias magistrales de reconocidos socios, así como la admisión de nuevos integrantes, quienes tienen como requisito la presentación de un trabajo académico o de investigación de carácter inédito, lo que ocurrió, en ambos casos, en estos dos años, por la vía remota.

La SMGE se fundó el 18 de abril de 1833, por el interés de varios científicos de la época y el apoyo de varias instituciones del gobierno federal presidido por el insigne Valentín Gómez Farias, cuando era impostergable la construcción de la cartografía del nuevo país, con sus distintas regiones y con sus nuevas fronteras. En un principio recibió el nombre de Instituto de Geografía y Estadística. En 1851, la sociedad adoptaría su actual nombre. ​

Desde el principio, sus miembros exploraron una temática muy amplia que abarcó tanto la fisiografía del territorio como sus recursos naturales, su producción y su potencial de desarrollo. También se incluyó en su estudio la población en sus aspectos demográficos, étnicos y lingüísticos. Los primeros resultados se dieron cuando Antonio García Cubas logró terminar la primera carta general en 1850. Este personaje como nuevo miembro en 1856 publicó su Carta General de la República Mexicana.

Entre los logros de la Sociedad, se cuentan: Las iniciativas para que el gobierno mexicano expidiera las leyes para determinar los nombres geográficos de las ciudades y otras poblaciones; promover la legislación para el cuidado de los bosques y la conservación de monumentos arqueológicos; propuesta de que México adoptara el sistema métrico decimal, para convertirse en el primer país de América Latina en adoptar dicha medida. También la SMGE propuso el tendido del sistema telegráfico en la CDMX.

Sin embargo, pese a los logros de casi 200 años, nuestra Sociedad científica no pretende vivir de su pasado, porque afirma que” no somos la misma, ni podemos serlo. Tenemos la claridad de pensamiento como base orientadora para construir un México con responsabilidad, no basta ser aquello que fuimos. Hemos subsistido y ahora tenemos caminos para seguir aportando; así, esta respetable institución de ciencia y cultura, seguirá aportando inteligencias y propuestas para engrandecer a México.