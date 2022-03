La ruta del dinero, un tema de interés público. ¡Detienen al Bronco! ¿Quién sigue? 

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz.

La noticia corrió como reguero de pólvora, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” ex gobernador de Nuevo León y ex candidato a la presidencia de la República había sido detenido por presunto desvío de recursos. El proceso estaría relacionado con una denuncia que presentó la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL) por el caso de las llamadas «Bronco firmas» que data de 2018.

El origen es la “Ruta del Dinero” en un caso ocurrido en el 2018 cuando el ex gobernador fue señalado por haber desviado recursos materiales y humanos en la administración estatal para obtener las firmas necesarias para contender como candidato independiente a la Presidencia del país. Las leyes vigentes del estado contemplan penas de hasta 12 años de prisión e inhabilitación del servicio público por el mismo tiempo, además de la devolución de los fondos distraídos.

Samuel García el joven gobernador de Nuevo León en su cuenta de Twitter posteó lo siguiente: “Ser incorruptibles empieza por no robar, por castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León a sus campañas. Y aquí ya empezamos”.

Además de que en dicha red social había un video de un discurso dirigido a los ciudadanos en el que dejó en claro lo siguiente: “Para demostrar que somos un gobierno incorruptible, es que quien la hizo, la paga, quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel, quien robó o desvió dinero público a los Corleones, a los favoritos, a los sobrinos, y a sus amigos o a sus campañas, van a ir a la cárcel porque ya basta de que jueguen y saqueen a nuestro estado”.

El país se cimbró con la noticia, por que de hacerse realidad, la lista de ex gobernadores señalados en sus entidades por probables desvíos de recursos públicos o en algunos casos que dejaron una entidad quebrada en sus finanzas, andan sin pena ni gloria, hemos visto a ex funcionarios disfrutar de su retiro de la administración que encabezó José Ignacio Peralta Sánchez, sin que se haya dado un seguimiento a cada dependencia, de cuardo con la entrega-recepción, donde la gobernadora Indira Vizcaíno señaló y reconoció en los primeros días de su gobierno lo siguiente: “que recibió un estado que atraviesa por dos crisis: una de seguridad y otra en materia económica. La primera mantiene al estado en primer lugar de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes y la segunda con un adeudo de 11,000 millones de pesos” además de que durante la conferencia matutina de presidente Andrés Manuel López Obrador, donde la gobernadora de extracción morenista fue invitada, reconoció desde entonces, el deterioro en la seguridad pública en Colima y sostuvo que aunque hubo corrupción, su gobierno no fabricará acusaciones.

Sin embargo miles de colimenses esperan ver que se enjuicie al ex gobernador, o ex gobernadores que han cometido desvío de recursos públicos, y que no sólo se aplique todo el peso de la ley, sino que regresen los recursos que en Colima marcaron un episodio negro en las finanzas y generaron la incapacidad para que el gobierno estatal hiciera frente a los compromisos de pago de trabajadores y proveedores. Fue el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador quien dio solución al tema del impago, en donde hay que recordarlo, José Ignacio Peralta Sánchez en los últimos meses de su mandato, viajaba según a la Secretaría de Hacienda, en donde hay que decirlo, lo mandaron en diferentes ocasiones por un tubo.

El ejemplo de Samuel García, gobernador de Nuevo León, para encontrar la “Ruta del dinero” deberá ser imitado en todos los estados donde se dio la alternancia o bien, donde se comprobó la corrupción.

Hasta este momento, la justicia para el estado de Colima ha dormido el sueño de los justos, y no ha pasado de ser un discurso mediático en el que “el prometer no empobrece”, debido a que personas identificadas con el gobierno de José Ignacio Peralta, siguen laborando en dependencias como Sefidec y otros más como el priísta Francisco Zepeda González en la Rectoría de la UTEM.

Pero eso no es todo, además la priísta comadre de un ex gobernador, es la Coordinadora de Servicios Educativos en Manzanillo, o aquellos familiares y amigos que siguen trabajando bajo la modalidad de contrato o confianza en las diferentes dependencias, sobre todo aquellas del rubro financiero, ya ni que decir de los “gestores y amigos” del ex gobernador Peralta que hasta la fecha andan paseando por la entidad, sin que .nadie los moleste, a pesar de haber denuncias por fraudes, estafas y extorsiones. Mientras tanto los de genética 4T están esperando a ser tomados en cuenta, les sugiero que hagan concha y lleven su sillita, porque el asunto va para largo.

Es aquí amable lector, cuando no me queda claro como llegará la Cuarta Transformación a Colima, si en las dependencias están trabajando las personas plenamente identificadas con los mismos de siempre, con los exgobernadores priístas, que tienen el descaro de hablar de política, cuando son parte de la raíz de este problema. ¿Hasta cuando la gobernadora Indira Vizcaíno pondrá orden y terminará de limpiar la casa? Pero sobre todo ¿Hasta cuando la gobernadora dará cumplimiento cabal a sus compromisos de campaña, entre ellos el relacionado con el juicio político al ex gobernador Ignacio Peralta y fincar responsabilidades a los integrantes de su gabinete?

LOS REMOS DE LA PANGA:

REMAZO: dicen que “de tal palo, tal astilla”, y eso es verdad, de nuestro padre aprendemos valores y formas de conducir nuestra vida. Las leyes dicen en México que quien participa o recibe dinero mal habido, son cómplices de quien delinque, sea cual fuere el delito. Existen tres jóvenes mujeres perfectamente identificadas como hijas de una persona que usando su cercanía e influencia con el ex gobernador Ignacio Peralta y las facilidades que se le dieron en diferentes dependencias, según refieren los afectados, les vendió plazas, inversiones y sueños guajiros. El problema es que lo han dejado completamente solo, y sus socios ya se desmarcaron de el, otros niegan cualquier tipo de relación. Este caso es de llamar la atención, porque mientras un defraudador, estafador o extorsionador afecta a los ingenuos que caen en su juego, sus familiares o beneficiarios disfrutan de lujos, mientras hay personas tronándose los dedos y esperando recuperar el dinero que perdieron.

Comprar una plaza está mal, es ilegal, pero hay personas que por desesperación son capaces de lo que sea, además de que esta práctica era muy común en gobiernos priístas, sin embargo el vender plazas está peor, porque es dejar al descubierto el nivel de corrupción que hay en diferentes dependencias de gobierno. Los afectados quieren saber el destino de la ruta del dinero, ya que ni plaza, ni dinero, pero ya hablaremos de este y otros temas a detalle en futuras entregas, mientras tanto las Julys Girls siguen viviendo con lujos, pero no son las únicas, el listado es grande y vamos a desmenuzar esta y otras rutas del dinero.