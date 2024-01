La Plaza México a un pase de regresar a la actividad en el 2024

CN COLIMANOTICIAS

México.- A inicios de diciembre les regresó la sonrisa a los amantes de la tauromaquia, como si de un regalo de Navidad se tratara. Una vez que se confirmó el regreso de las corridas de toros a la Monumental Plaza México, misma que estuvo cerrada desde mayo de 2022. Eso sí, la determinación todavía no es definitiva pues hasta este momento todavía no hay un cartel o fecha anunciada.

El 6 de diciembre la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo que interpuso la Asociación Civil Justicia Justa y que fue aprobado por el juez Jonathan Bass. De este modo la esperanza de que vuelvan a escucharse parches y metales en la plaza más grande del mundo regresó para los espectadores.

Jonathan Bass no encontró argumentos sólidos para que el Coso de Insurgentes continuara cerrado para albergar festejos taurinos. Por lo que el proyecto encabezado por la ministra Yasmín Esquivel con unanimidad de cuatro votos a favor determinó que las corridas se volverán a desarrollar en La México.

La resolución ahora obliga a los empresarios, ganaderos, toreros y por supuesto a los aficionados a poner a cada uno su mejor esfuerzo, a poner su granito de arena desde donde les corresponde. A cumplir con las expectativas en la reapertura del “Embudo de Insurgentes” para dejar en claro que la lucha para que regresara la “Fiesta Brava” no fue en vano.

Se debe conformar un cartel variado y bien rematado. Las figuras están puestas, los nombres están en la mesa, hay una amplia baraja para conformar un anuncio que deje satisfecha a todas las partes. Cualquiera querrá estar presente en el regreso de la tauromaquia a la capital del país, aunque no todos lo podrán cumplir.

Toreros como Isaac Fonseca, Diego Silveti, Ernesto Javier “Calita”, Leo Valadez, Joselito Adame, Octavio García “El Payo”, Arturo Gilio, Arturo Saldívar, Alejandro Talavante, Sebastián Castella, Andrés Roca Rey y rejoneadores como Pablo Hermoso de Mendoza, Diego Ventura, Emiliano Gamero, Fauro Aloi, Guillermo Hermoso de Mendoza, por solo mencionar algunos, están más que dispuestos en hacer el paseíllo.

Los empresarios siguen en pláticas para confirmar la vuelta de las corridas de toros. Se debe respetar el proceso legal, a esperar las notificaciones de las autoridades, los tiempos serán fundamentales. La vuelta de la tauromaquia en La México hubiera sucedido un día después de que se desestimó el amparo, pero eso era imposible.

Se rumora que, en febrero, en particular en la fecha del aniversario del Coso de Insurgentes. Es decir el día 5, sería el momento ideal para qué se habrá la puerta de toriles, no obstante, no es descabellada la idea de que en enero se pueda realizar la primera corrida tras levantarse la suspensión. Entre más pronto mejor.

Otra opción es que como parte de los festejos de aniversario se confeccionen tres festejos como ya sucedió en otros años. El sábado 3, domingo 4 y lunes 5. Una hipótesis nada desproporcionada que permitiría dar oportunidad a diversos toreros que ansían pisar La México. Se podría concretar la despedida de Pablo Hermoso de Mendoza y la confirmación de alternativa de Isaac Fonseca. Un sueño sería que Enrique Ponce adelante su retorno a los ruedos en la gira de su despedida.

Entre los callejones los murmullos, los susurros, dicen que el 28 de enero el peruano Roca Rey compartirá cartel con Joselito Adame y Diego Silveti para lidiar astados de la ganadería de Fernando de la Mora.

También se indica que el 4 de febrero será la confirmación de Fonseca con el francés Sebastian Castella como padrino a falta de anunciar al diestro, quien fungirá como testigo.

Para el Aniversario se prevé la actuación del caballista Pablo Hermoso de Mendoza. Mientras que el 11 de febrero un cartel de puros matadores mexicanos es la posibilidad y finalmente el 18 de febrero podría presentarse el ibérico Talavante.

Nada está escrito, nada está definido. Pero la realidad es que todo lo que rodea a la fiesta de los toros deberá cumplir con su participación para que el relanzamiento de las corridas de toros se convierta en algo espectacular.

Una tradición que tratará de retomar fuerza en el público capitalino, que tuvo que saciar la ausencia de toros en La México con su asistencia a festejos efectuados en recintos como Arroyo, Texcoco y Pachuca, inmuebles cercanos a la plaza más importante del país.

“Reiteramos que continuaremos en la defensa de la tauromaquia y apoyando la libre manifestación de la actividad taurina en todas sus facetas. Estaremos atentos al proceso legal y las notificaciones correspondientes para que, en próximas fechas, podamos anunciar el reinicio de las actividades taurinas en nuestra Plaza México”, comunicó la empresa de La Monumental Plaza México.

Más allá de que las consultas populares en diversas ocasiones carezcan de validez, un acto de esta índole pondría en predicamentos el retorno de los toros a la Plaza México. Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Aun cuando todavía no termina el proceso legal, mi recomendación, y en lo que yo pueda ayudar, es que se convoque a una consulta en la Ciudad de México”, aunque, “primero hay que ver si legalmente es posible en el caso de la Ciudad de México, en la legislación, yo creo que sí, para que sea una consulta cuyo resultado se pueda aplicar, que sea vinculatoria”.

“Yo estoy seguro de que participaría mucha gente (en la consulta) y eso le daría mucha fuerza. No es nada más un asunto legal, es un asunto moral y político, para que no tengan que estar decidiendo sobre estos temas, que son de interés de mucha gente, solo unos servidores públicos. Que dependa del pueblo, no hay que tenerle miedo al pueblo, hay que confiar”, mencionó el presidente, quien dejó en claro que no se trata de imponer una decisión de estar a favor o en contra sobre el regreso de la tauromaquia al Coloso de Insurgentes.

Con información de ESTO