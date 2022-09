La Maestría en Estudios Literarios Mexicanos acreditada por el SNP

Por: Rogelio Guedea.

Entre los ocho nuevos posgrados acreditados recientemente para formar parte del Sistema Nacional de Posgrados (SNP) del Conacyt se encuentra la Maestría en Estudios Literarios Mexicanos de la Facultad de Letras y Comunicación de nuestra máxima casa de estudios. Este posgrado se agrega a los 24 posgrados ya existentes acreditados por el Conacyt de los 45 que conforman la plantilla de posgrados de la institución. La acreditación de la Maestría en Estudios Literarios Mexicanos por el Conacyt ratifica no sólo la calidad y pertinencia de este posgrado universitario sino también los beneficios que esto traerá para los estudiantes que lo tomen, quienes ahora podrán gozar de las becas para estudios de posgrado otorgadas por el mismo Conacyt, las cuales les permitirán a los estudiantes concentrarse de lleno en sus propios estudios y, con ello, incrementar la propia eficiencia terminal de los mismos, además de que esto podrá incrementar el número de postulantes al posgrado y la solvencia de su permanencia. La acreditación lograda por esta maestría es un esfuerzo común de profesores que conforman la plantilla del posgrado (la mayoría miembros del SNI), la coordinación de la Maestría (a cargo de la doctora Krishna Naranjo), la directora de la Facultad (la doctora Ada Aurora Sánchez) y la propia oficina de Posgrado, quienes tuvieron que cumplir para lograr este objetivo con exigentes criterios, tales como la pertinencia en la oferta curricular, la productividad académica de docentes y estudiantes, y las actividades académicas con impacto más allá de la propia institución. En suma, se demostró que, en su conjunto, la maestría es un programa de alta calidad que ofrece, del mismo modo, estudios de calidad debidamente acreditados por las instancias correspondientes, como el propio Conacyt. El reconocimiento a este posgrado, como el otorgado a los otros, debe enfatizarse en virtud de que esto ratifica el porqué la Universidad de Colima es la máxima casa de estudios de nuestra entidad, sobre todo ahora que proliferan muchos proveedores de educación que ofrecen un tipo de formación formal pronta y expedita que no necesariamente cumple con la calidad que uno debería esperar de estas instancias. Con la acreditación de la Maestría en Estudios Literarios Mexicanos también se da paso a algo que quizá no es muy visible a simple vista: que las organizaciones de acreditación de estudios de países extranjeros, muchas de las cuales se basan en estrictos estándares regidos por tratados internacionales, podrán avalar estos estudios y los estudiantes podrán conseguir becas en el extranjero gracias a que sus estudios nacionales fueron debidamente avalados en los países receptores. Ojalá que también este impacto sea debidamente medido para que el resto de los programas que ofrece nuestra casa de estudios continúen en su esfuerzo por acreditar sus posgrados ante el PSN pues esto le abre la puerta internacional a nuestros estudiantes locales. Un aplauso, pues, para los ocho programas acreditados en esta ocasión, con especial énfasis en mi caso al de la Maestría en Estudios Literarios Mexicanos por unirme a ella no sólo muchos lazos profesionales sino también sentimentales.