La CTM, motor para que el país camine

*Conmemora la central obrera el Día Internacional del Trabajo dando prioridad a la seguridad y salud de los trabajadores *Los aumentos salariales se han visto pulverizados por la inflación del 7.45% que tiene el país *La “ola violencia” en Colima ahuyenta las inversiones; el sector obrero hace un llamado a la Gobernadora para restablecer la paz que queremos los colimenses.



Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- Con una ceremonia austera y con la presencia de dirigentes y comités de más de 120 organizaciones sindicales del Estado, privilegiando la seguridad y salud de clase trabajadora, la Federación de Trabajadores de Colima (FTC-CTM), conmemoró este domingo el Día Internacional del Trabajo, en un evento en el que se hizo un llamado a los cetemistas “a mantener la unidad” y una exigencia a las autoridades gubernamentales que preside Indira Vizcaíno Silva para trabaje “para restablecer la paz y tranquilidad que requerimos los colimenses ante esta ola de violencia”, pues “hay preocupación de que esta violencia ahuyente las inversiones en el Estado”.



La secretaria general de la CTM en Colima, Graciela Larios Rivas, en este mensaje conmemorativo del Día Internacional del Trabajo afirmó que la central obrera “está más unida que nunca y es motor para que el Estado y el país caminen”.



Ofreció al Gobierno de Indira Vizcaíno, y demás ordenes de gobierno, “unidad y trabajo” de los cetemistas, para que “juntos con su gobierno, respaldando las acciones que emprenda se pueda restablecer la paz y tranquilidad que requerimos los colimenses ante esta ola de violencia”.





La dirigente cetemista resaltó, ante la presencia de los ex gobernadores Elías Zamora Verduzco, Ramón Pérez Díaz y Arnoldo Ochoa González, y de Fernando Salgado Delgado, secretario general adjunto de la CTM, que esta central obrera es “la organización más representativa y hemos sido participes del desarrollo industrial y de servicios; actuamos con responsabilidad, dando estabilidad y paz laboral, generado confianza para que haya más fuentes de trabajo, mejores empleos y mejor remunerados”.



COVID



Larios Rivas dijo que en la actualidad la CTM ve con preocupación que no se haya reactivado la economía del país y del estado. “No vemos que haya obra pública”, dijo.



Reconoció que “si bien es cierto que no estábamos preparados para enfrentar la pandemia del Covid-19, también es cierto que se perdieron fuentes de trabajo y por ende miles de trabajadores se quedaron sin empleo, porque tampoco se tuvo el apoyo del Gobierno que requerían las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan la mayor cantidad de empleos; falta de apoyo que provocó desafortunadamente el cierre de miles de empresas en el país”.



Hizo un especial reconocimiento a los trabajadores del sector salud que han perdido la vida en esta lucha contra el Covid-19. Los cetemistas colimenses hicieron un minuto de silencio en su honor.



INFLACIÓN



Asimismo, Larios Rivas también manifestó su preocupación “por la galopante inflación que se vive en el país; una inflación que ya alcanza el 7.45 por ciento hasta el mes de marzo y que los mexicanos no veíamos desde hace más de 20 años.



“Esta inflación está provocando el encarecimiento de los productos de primera necesidad, teniendo como resultado que los aumentos salariales se vean pulverizados por la inflación, sin que tengamos constancia de que el Gobierno Federal este tomando las medidas correctas para frenarla”.



INSEGURIDAD



La líder cetemista dijo que esta central obrera “ve con preocupación la ola de violencia que estamos viviendo en Colima, situación que ahuyenta las inversiones en nuestro Estado, impidiendo la generación de empleos que requerimos los colimenses”.



Hizo un “llamado respetuoso, pero enérgico, a los tres órdenes de gobierno, pero en especial a la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva, para que “restablezca la paz que necesitamos los colimenses”.



A la mandataria estatal le manifestó que en “los trabajadores cetemistas hay unidad y que en unidad y trabajo, estaremos junto con su gobierno, respaldando las acciones que emprenda para restablecer la paz y tranquilidad que requerimos las familias colimenses”.



LEY FEDERAL DEL TRABAJO



También se refirió a las nuevas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, expresando que en la CTM Colima “se ha venido cumpliendo a de manera puntual y cabal”.



Ofreció un mensaje de unidad a todos cetemistas. “Sigamos unidos, trabajando desde nuestra trinchera, sirviendo a todos nuestros compañeros para lograr entre todo que nuestro Estado salga adelante”.



A las autoridades exigió “respeto a la autonomía sindical”, expresado que por parte de la CTM y los trabajadores “honraremos el compromiso del dialogo cuando así se requiera para que entre todos, unidos, Gobierno Estatal, Congreso y Ayuntamientos alcaneemos la meta de que a Colima y a los colimenses nos vaya mejor”.



A este acto conmemorativo que inicio con Guardias de Honor y un arreglo Floral ante el monumento a José Pimentel Llerenas, en la Glorieta del mismo nombre, los cetemistas y la dirigencia estatal del PRI y demás organizaciones adherentes, reiteraron la unidad existente.



Es de señalar que a estos eventos también asistió la ex candidata a la Gubernatura del Estado, Mely Romero Celis; el secretario general de la CNOP, Hugo Chávez Ríos, y las alcaldesas de Villa de Álvarez y Cuauhtémoc, así como representantes de diversos sindicatos pertenecientes a otras centrales obreras, magisteriales y universitarias.