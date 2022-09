La colimense Selene Varela, va al Exatlón

CN COLIMANOTICIAS

México.- A pesar de que la temporada de la Liga MX Femenil ya está avanzada y que América no termina de convencer, hace unos días su afición se sorprendió con el anuncio del adiós de Selene Valera, una de las más queridas y antañas en el plantel.

Bueno, pues este viernes ya se supo el futuro de la defensora y no, no será a algún otro equipo, si no que ahora estará en la Televisión como parte del elenco del Exatlón 2022 de Estados Unidos.

Esta nueva etapa de Valera llega justo cuando el América ha armado un plantel del miedo y dónde incluso ella misma había recibido oportunidades hasta de titut, de la mano de Ángel Villcampa, sin embargo, la llegada de Andrea Pereira y la alta competencia en ese puesto de central con nombres de peso como Janelly Farías, Karen Luna, Kimberly Rodríguez, Jocelyn Orejel y la ya mencionada ibérica, no le auguraban tantos minutos a Selene.

Valera fue de las pioneras del equipo, a lado de si hermana Marcela, formaron los cimientos de un América que ya levantó un título de Liga y que desde hace una campaña, han invertido y luchado por tener un plantel competitivo que las regrese al trono del fútbol femenil en México.

La defensora se convirtió en una de las más queridas en redes sociales, no solo por su calidad en la cancha, sino por su buen humor, las rosas y bromas que jugaba en Instagram y los vídeos de TikTok, donde se hizo popular.

Aún se desconoce si volverá al equipo una vez que acabe su participación en el programa de TV.

Con información de W Deportes