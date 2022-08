Jubilados ganan juicios

*Jubilada recibe cheque de diferencias.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Asociación de Jubilados y Adultos Mayores, que dirige el maestro Manuel Godina, sigue obteniendo sonados éxitos en la resolución de demandas para exigir el monto mensual correcto de las pensiones y el pago de diferencias retroactivas, desde la fecha de la jubilación y hasta el mes en que se emite la sentencia a favor del reclamante. El trámite de demandas no tiene costo inicial, ni pago parcial alguno, al recibir el pago de sentencia solo se cubren honorarios al despacho de abogados.

Durante la semana pasada, entre el 22 y el 26 de agosto, 12 personas que firmaron formulación de demanda, reclamando el pago correcto de su pensión, a mediados de 2020, fueron favorecidas con la emisión de sentencia favorables, con pagos que van desde más de 25 mil por concepto de diferencias, hasta cantidades muy importantes, que por seguridad de los beneficiados no se precisan montos.

Entre las personas que ya recibieron parte de la Delegación estatal del ISSSTE, en cumplimiento de sentencias para el pago reclamado, se encuentran (solo se cita un nombre y apellido por seguridad) Yolanda Mora, Federico López, Elena Ramírez, Josefina Magallón, Teresa Lobato, Yolanda Fernández, Candelaria Vuelvas, Guadalupe Salas, Araceli Mora y María G. Nava, entre muchos.

No obstante, la Coordinación jurídica a cargo del despacho Castañeda y Asociados, revisa con lupa que el pago corresponda al monto reclamado, por lo que, en la mayoría de los casos, se presentará una queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia, al observar que la diferencia mensual acumulada por pago retroactivo, no es pagada correctamente y el aumento mensual que debe incrementarse tampoco corresponde a lo ordenado por la autoridad jurisdiccional que emitió sentencia.

Para precisar y abundar esta información la Asociación de Jubilados, convocará próximamente a sus agremiados a una reunión informativa sobre dichos pagos y el trámite que guardan cientos de demandas pendientes de resolución. Se invita a los jubilados a que no dejen perder importantes sumas y que aún no firman demandas o no se han inscrito, acudan a las oficinas de la Asociación ubicadas en Gallardo Zamora 256, col. Centro, o llamar al 312 3305048 de 10 a 14 horas, de lunes a viernes.